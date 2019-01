Actualizada 23/01/2019 a las 13:43

La Guardia Civil de Navarra ha detectado una campaña de correos masivos en los que se afirma que los correos electrónicos de trabajo o personal de la víctima han sido infectados y se ha grabado un vídeo comprometido mientras visitaba un sitio web para adultos.



Los correos recibidos utilizan en sus cuentas palabras como 'Hacked' o 'Anonimus', con el fin de dar credibilidad a la amenaza y materializar el engaño.

El correo empieza diciendo “Hola pervertido visitó una web pornográfica con adolescentes”, “mi programa ha encendido tu cámara y grabado el proceso de tu masturbación”. Además, en el texto se asegura haber conseguido los contactos del usuario afectado y se facilita (en algunos casos) para más credibilidad del correo, una contraseña asociada a la cuenta.

El correo continúa amenazando a la víctima con enviar dicho vídeo a sus contactos si no realiza un pago en Bitcoins, cifra que varía según los casos pero que ronda los 2.000 dólares.

Qué hacer



Si se ha recibido un correo de estas características, se debe ignorar. Se trata de un intento de estafa/extorsión y en realidad su estación de trabajo no ha sido infectada, no han conseguido sus contactos, ni existe ningún vídeo.



No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado. Cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten.

Es importante reforzar la seguridad del ordenador a través de un antivirus que proteja del contenido Spam y actualizar a menudo el sistema operativo y navegadores.

