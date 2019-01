Asiron dice que Rozalejo es "el día de la marmota" y propone otros edificios a los okupas

Actualizada 20/01/2019 a las 19:10

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha instado a todos los implicados en la okupación del Palacio del Marqués de Rozalejo a salir del "bucle", porque "hay soluciones y no merece la pena prolongar una disputa en torno a un edificio que no reúne las condiciones necesarias mínimas de habitabilidad".

En declaraciones a los periodistas, Asiron ha hecho un "llamamiento claro y contundente" a todos los "agentes" afectados por el interés de los okupas en el edificio, propiedad del Gobierno de Navarra, que en tres ocasiones ha actuado con la Policía foral para desalojarlo, con incidentes callejeros y desencuentros políticos sobre su conveniencia o no.



"Hemos entrado en una suerte de bucle, una suerte de día de la marmota en el que se van repitiendo los acontecimientos sin beneficiar a nadie", ha dicho el alcalde, quien sí que ve "soluciones y alternativas a todo esto", para lo cual "únicamente hacen falta la voluntad de llegas a acuerdos y también altura de miras", una opinión que hoy mismo ha trasladado a la presidenta navarra, Uxue Barkos.



En el caso de los okupas, ha reconocido que Rozalejo, es "un edificio cierto que vacío y sin uso, pero también sin las debidas condiciones de habitabilidad", y por ello entiende que se deberían estar ya buscando otras soluciones, para lo que él mismo se ha ofrecido a "trabajar" con los agentes implicados, como vecinos y otros colectivos del casco viejo.



Has reconocido que al Ayuntamiento "nadie nos ha consultado en la toma de decisiones", ni en las "ocupaciones ni en las desocupaciones", ha dicho para ponerse en un terreno central, desde el que se ha definido "determinado a tomar parte en la búsqueda de las soluciones".



Entiende que los okupas no ligan su proyecto al Palacio de Rozalejo sino a "un proyecto de autogestión para la juventud del barrio" y entiende por ello que "hay alternativas", como la del edificio del OSCUS en Navarrería que ya fue ofrecido a los jóvenes sin éxito, o el del Palacio de Redín y Cruzat, "que tiene unas condiciones maravillosas para la autogestión".



"Posibilidades, materia prima, hay. Lo que ahora hace falta es voluntad, responsabilidad y altura de miras", ha invitado el alcalde.



Sobre el rechazo de OSCUS, Asiron ha señalado que "en absoluto esto me desanima; al contrario, me motiva. Y mañana, todavía con más entusiasmo, acometeré la tarea de intentar llegar a un acuerdo con todas las partes".



Como ejemplo de buen funcionamiento de un proyecto de este tipo, ha citado el edifico Antzara de Mendillorri, "que cuenta con todas las bendiciones de asociaciones vecinales de la juventud y del propio Ayuntamiento".



"Mi interés en todo esto, como alcalde de la ciudad, es que se soluciones esto y vuelva la normalidad y la convivencia cuanto antes al barrio", ha zanjado Asiron.

Selección DN+