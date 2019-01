Podemos plantea enmiendas a los PGE para destinar la partida del TAV a inversiones sostenibles

Actualizada 16/01/2019 a las 11:38

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha avanzado que su formación planteará enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el objetivo de destinar la inversión prevista para el Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra a las inversiones financieramente sostenibles (IFS).

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede de Podemos, Santos ha recordado que con el dinero devuelto por parte del Ejecutivo foral tras la revisión del Convenio Económico se hizo una ley foral de inversiones financieramente sostenibles que "posteriormente el Estado, aplicando la regla de gasto, impidió invertir en Navarra".

Por ello, ha planteado "recuperar esas IFS que emanan de los órganos legítimos y democráticos de Navarra, y meterlos como enmiendas en el Estado frente a la partida del TAV".

El dirigente de Podemos Navarra se ha mostrado en contra del TAV "tal y como está ahora" y a favor del "tren que se plantea en el acuerdo programático". Y ha asegurado que "lo que se está ejecutando no es eso porque no va a mover mercancías, no va a ampliar la capacidad de lo que tenemos y, además, va a ser un tren ineficiente y costoso social y medioambientalmente".

Un segundo eje de enmiendas, ha explicado, iría orientado a "un cambio de modelo de desarrollo que se enfrenta directamente al TAV y que se basará en la transición a un modelo energético y productivo diferente del que se propone".

Eduardo Santos ha opinado que "el aspecto territorializado" del proyecto de presupuestos a nivel navarro "no se diferencia absolutamente en nada en ningún proyecto que pudieran hacer el PP o UPN", sobre el que, ha opinado, "debiera estar contento con estas cuentas y sobre todo con su destino que responde al lema de hormigón y fueros".

En este sentido, ha criticado que "las partidas principales se están dedicando a lo que ya se dedicaban, con un incremento en el TAV y en el recrecimiento de Yesa fundamentalmente". "Reivindicaciones tradicionales de la derecha desarrollista en Navarra que basa todo el crecimiento económico en las obras", ha añadido Santos, que ha indicado que éste es un modelo económico con el que Podemos "no está de acuerdo".

Ha recordado que Podemos y el Gobierno del PSOE tiene un acuerdo de legislatura y presupuestario con el Gobierno del PSOE, con medidas como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 900 euros, dentro de un "marco general". Sin embargo, ha resaltado que "desde el aspecto territorial vamos a incidir en defender lo que la mayoría política y social de Navarra ha defendido".

Así las cosas, Eduardo Santos a explicado que el sentido del voto de Podemos a los PGE se decidirá en función del "marco general y del grado de cumplimiento a nivel estatal del acuerdo entre el Gobierno y Podemos" y de "la negociación territorilizada, no sólo en Navarra, sino en otros territorios". "Somos un partido con responsabilidad; no podemos decidir el sentido del voto de Podemos en todo el Estado con respecto a una partida territorializada de una cosa que no nos gusta", ha recalcado.

