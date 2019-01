Actualizada 16/01/2019 a las 12:00

El IES Julio Caro Baroja recibió a sus alumnos a principios de este curso 2018-2019 con un cambio significativo en su estructura. Una remodelación que supone el inicio de una nueva etapa para este centro, situado junto a la Sociedad Deportiva Anaitasuna, que inició su andadura hace 38 años. “Educación ha apostado por las aulas del futuro, unos espacios grandes y abiertos, con puertas correderas y sillas con ruedas, que permiten que los alumnos se sienten de manera individual o trabajar en grupo con facilidad”, explica Bakartxo Garjón, directora del centro, mientras señala las amplias paredes de cristal que han sustituido a las comunes.

Estos nuevos espacios, además de romper con la monotonía, facilitan el trabajo de enseñanza y aprendizaje del centro, concretado en el modelo de Pentacidad, un modelo coeducativo de gestión del aula por competencias y valores. El IES Caro Baroja, de modelo G y A, lleva trabajando con este tipo de metodología ocho años y, desde dirección, aseguran que “las nuevas tecnologías y escenarios son de gran ayuda”. Gracias al modelo de Pentacidad, el alumnado, formado y dotado de herramientas de autorregulación, “es el protagonista de su aprendizaje en cinco ámbitos: identidad (ser persona), social (convivir), mente (aprender a pensar), corporal (comunicarse) y emocional (sentir y controlar las emociones)”, enumera Garjón. Esta manera de trabajar se apoya fundamentalmente en el eje tutorial y, a partir de este, todas las asignaturas y materias colaboran y desarrollan las competencias de todos los ámbitos, que van rotando cada tres semanas.

Uno de los objetivos que persiguen, y que pretenden alcanzar con los nuevos espacios, metodologías y herramientas, es desarrollar una escuela inclusiva. Entre otros, “las necesidades que generan los alumnos que cursan asignaturas en inglés es uno de los motivos”, reconocen. Sobre todo ahora, que además de la sección bilingüe, con una asignatura en inglés además de la obligatoria en esta lengua, está la sección plurilingüe, a la que acude alumnado de PAI que ha llegado este curso a 1º de ESO procedente de Buztintxuri. Las nuevas aulas del futuro, separadas por puertas de cristal correderas, permite que el inglés y el castellano coexistan y el idioma no suponga un motivo de separación. “Se pueden hacer grupos homogéneos, heterogéneos, mezclar o no hacerlo… hay mucha versatilidad”, reconoce la directora. Enrique Gómez, vicedirector del centro, añade que “los alumnos se están adaptando con facilidad, teniendo en cuenta el gran cambio, y se sienten cómodos”. Este año han dado el primer paso con la construcción de cuatro aulas para 1º de ESO, pero se ampliará al resto de cursos, al menos en Secundaria. En Bachiller también trabajan por grupos, pero “son cursos más complicados a la hora de desarrollar los ámbitos de Pentacidad”.

‘PAREDES’ Y HERRAMIENTAS

Las paredes nada comunes que separan las aulas del pasillo principal no son simples cristales. Palabras y frases de distintos colores los llenan casi por completo. Y no son frases elegidas al azar. “Escribimos las competencias asociadas a los ámbitos del modelo de Pentacidad que están trabajando en cada aula”, así cada uno lo tiene presente y a su disposición a la hora de trabajar. Una metodología autorreguladora, en el que “el alumno aprende a trabajar solo, en grupo, a compartir y a estar en asamblea, además de tener un espacio de reflexión cuando hay una conducta que no es adecuada”, explica Bakartxo Garjón.

Las nuevas herramientas que permiten desarrollar todas esas competencias son los ordenadores chromebooks, incluidos hace tres años, que permite a alumnos de toda la ESO y profesores trabajar en una ‘nube’ donde se guardan todos los archivos. “Es un proceso lento porque también los profesores necesitan formación, no se puede cambiar la manera de enseñar de forma brusca”, reconoce Enrique Gómez. Y añade que “convive con el libro de texto y con el cuaderno, ya que hay cosas que es mejor escribirlas”. Ambos, directora y vicedirector, asumen que la enseñanza se encuentra en un momento de transición y están de acuerdo en que “si no haces, no aprendes”, algo que intentan aplicar diariamente en las aulas del IES Julio Caro Baroja.

LAS OPTATIVAS DEL CENTRO

El IES Caro Baroja ofrece un abanico de posibilidades a la hora de elegir las optativas. Además de francés y el taller de plástica, alguna de las opciones son diseñadas por el centro, como la optativa de ajedrez o el huerto escolar. En el segundo caso, se trata de una optativa para alumnos de 2º de ESO. El huerto esta dividido por parcelas y cada alumno cuenta con una o dos para trabajar. “Parcelan, miden, sacan fotos, identifican las plantas…”, explica Bakartxo Garjón. También tienen una pequeña radio, en la que dos o tres días a la semana se realiza una pequeña emisión de 5 minutos a la vuelta del recreo, y un plató de televisión en proceso. Además, el IES Caro Baroja cuenta con una orquesta, junto al IES Padre Moret Irubide, a la que se puede apuntar cualquier alumno, desde 1º de ESO hasta Bachiller.

LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

Al ser tan importante el eje tutorial en este instituto, cada tutor tiene libertad a la hora de comunicarse con las familias, aunque a nivel colectivo se realizan tres reuniones a lo largo del curso. “Antes de que entren nuevos alumnos, hay una jornada de acogida en la que nos relacionamos con las familias y les preguntamos por sus expectativas”, explican. Además, hay quien colabora en horario de mañana en el plan de convivencia del centro.

LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES

Los profesores facilitan en las aulas un panel en el que los alumnos pueden indicar el estado emocional en el que se encuentran. Un guiño del instituto al alumno, al igual que los ‘cariñogramas’, donde se pueden dejar felicitaciones, agradecimientos y disculpas a los compañeros. Una manera cercana que tienen en el centro de trabajar las habilidades sociales.

En el IES Julio Caro Baroja dan gran importancia a este ámbito de la comunicación y la identidad, algo que se palpa también en su modelo de Pentacidad. “Antes costaba más, estos valores eran percibidos como algo extraño en las aulas y cuando nosotros intentamos incluirlo, nos costó”, explican desde dirección. Algo que ahora se percibe como normal y positivo desde los primeros cursos.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

Situado sobre la antigua Granja Agrícola Provincial de la Diputación, junto a la Sociedad Deportiva Anaitasuna y cerca del río Arga, el instituto Caro Baroja recibe alumnos de San Jorge, Rochapea, Buztintxuri y Orkoien. El conjunto de alumnos está enriquecido con 33 países diferentes, aunque reconocen desde dirección que cada vez se da más el caso de la llegada de alumnos nacidos aquí pero con padres de otros países.

EN DATOS

Nº alumnos/as: 522

Nº docentes: 56

Etapas educativas: Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller

Idiomas: Inglés, euskera y francés

Directora: Bakartxo Garjón

Vicedirector: Enrique Gómez

Dirección: C/Biurdana, nº 2, Pamplona

Teléfono: 848 43 08 80

Correo: ies.jcbaroja@educacion.navarra.es

Web: iesjuliocarobaroja.es

