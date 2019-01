Cientos de personas defienden en Pamplona las políticas de igualdad

Actualizada 15/01/2019 a las 20:06

Cientos de personas se han concentrado este martes por la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en defensa de las políticas de igualdad y para reclamar que "no se negocie con los derechos de las mujeres".

La concentración, que se enmarca en una jornada de movilizaciones a nivel nacional, ha dado comienzo pasadas las 19 horas bajo el lema 'Faxismoaren aurrean, elkartasuna feminista' (Frente al fascismo, solidaridad feminista). Solidaridad con el pueblo andaluz'.

'Con nuestros derechos no se negocia'; 'Fuera machismo de las instituciones'; 'Ni un paso atrás en igualdad' y 'Hoy Andalucía, mañana el mundo entero', han sido algunas de las consignas que se han escuchado durante la concentración, que ha finalizado con la lectura de un comunicado y los aplausos de los presentes.

A la movilización han asistido diferentes representantes políticos y sindicales como la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez; la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Mertxe Leránoz; así como parlamentarias y concejales de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra, entre otros.

Antes del inicio de la movilización, convocada por grupos feministas de Pamplona, Pilar Bobes, en representación de estas organizaciones, ha criticado "lo que está pasando en Andalucía y lo que puede pasar en cualquier otro lado". Y ha lamentado que "el tema de los derechos de las mujeres esté siempre en la cuerda floja". "Cada vez que damos un paso hacia adelante hay movimientos para volvernos hacia atrás", ha censurado.

En su opinión, "negociar con los derechos de las mujeres es tremendamente grave" y "negar la violencia de género como algo que está ocurriendo todos los días y ponerla en tela de juicio es una barbaridad". "Son cosas que no solo afectan a las mujeres andaluzas, sino que nos afecta a todas", ha advertido.

En cuanto a la ley de violencia de género, cuestionada por Vox, ha señalado que "las leyes son siempre mejorables, pero no para ir hacia atrás". "Hay que mejorarlas hacia adelante, que es lo que estamos intentando todas las organizaciones feministas", ha declarado.

A juicio de la representante del movimiento feminista, el "peligro" de que Vox logre representación en Navarra "siempre está ahí", si bien ha afirmado que no lo ve "fácil". "Espero que no, el movimiento feminista está muy fuerte, después del 8 de marzo esto ha sido tremendo y nos ha dado muchísima potencia y fuerza. Las mujeres no nos vamos a mover en igualdad, ni un paso atrás", ha concluido.

