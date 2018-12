Actualizada 26/12/2018 a las 18:08

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha criticado que "a punto de terminar el año la AP-15 sigue sin ser gratuita en Navarra, debido al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España".



"Ambos ejecutivos han demostrado su inutilidad para preocuparse por el bienestar de los navarros, y su incapacidad para activar una partida que ya existe en los Presupuestos Generales del Estado", ha reprochado Beltrán en un comunicado.



"Nadie asume responsabilidades, afirman estar negociando, pero lo cierto es que seis meses después de la aprobación de los PGE, con una partida de 12 millones de euros para la autopista de Navarra, ese dinero sigue sin llegar, algo que no hubiese ocurrido de seguir el Partido Popular al frente del Gobierno de España", ha asegurado.



Beltrán ha destacado "la necesidad de que esta autopista sea gratuita, pues es un agravio especialmente hacia la Ribera ser la única zona de Navarra cuyos vecinos tienen que pagar por venir a Pamplona". "Hasta en tres ocasiones hemos presentado mociones y propuestas de resolución en el Parlamento, y en todas esas ocasiones se ha aprobado instar al Gobierno a actuar el respecto", ha remarcado.



En este sentido, la presidenta del PPN ha acusado al Gobierno de Navarra de hacer "caso omiso porque no le interesa la Ribera, porque no piensa en acabar con la desigualdad territorial que existe en nuestra comunidad". Asimismo, ha considerado que el Gobierno de España "demuestra el ninguneo hacia Navarra al ser incapaz de destinar esos 12 millones de euros que dejó firmados el Partido Popular para la gratuidad de la AP-15".



"El propio consejero Aramburu ha afirmado que de no aplicarse esta partida antes de fin de año, Navarra perderá ese dinero. Nos parece una irresponsabilidad, y de consumarse exigiremos explicaciones tanto al Gobierno de Navarra como al de España", ha concluido.

