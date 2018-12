Actualizada 26/12/2018 a las 13:30

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha afirmado que tiene "confianza" en que en el Gobierno central pague a Navarra la partida de 12 millones para la gratuidad de la AP-15, en viajes de ida y vuelta en el día, prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y ha advertido de que en caso de que no llegue antes de final de año "se perdería ese dinero".



En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Aranburu ha explicado que todavía no se han aprobado las tarifas de la AP-15 para el próximo año a la espera de esta cuestión, una negociación que está llevando el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, con el Gobierno central.



Según ha indicado, "es una aplicación directamente de los Presupuestos Generales del Estado donde está esa partida de 12 millones con una finalidad expresa", lo que "requiere desde el punto de vista de la gestión presupuestaria de una resolución y un pago que tiene que hacer el Ministerio a favor de la administración de Navarra".



"Éste no se ha producido todavía, pero lo tienen que hacer antes de final de año, porque si no el dinero se perdería", ha advertido Aranburu, quien ha afirmado que "esperemos que llegue, pero no ha llegado a la sesión de Gobierno de hoy".



En este sentido, ha agregado que "una vez que llegue, si es así, podremos tomar el acuerdo correspondiente y modificar la tarifa en este aspecto, en el de la gratuidad de ida y vuelta en 24 horas de los vehículos ligeros".



Preguntado por el "riesgo" de que se pierda este dinero, Aranburu ha remarcado que "según la interpretación de la ley de presupuestos si no lo pagan este año no podrían hacer el pago con cargo a 2019". "Por eso, tenemos confianza en que lo hagan en lo que queda de año", ha concluido.

