Javier Esparza destaca "el acierto del Rey al centrar su discurso de Navidad en la convivencia"

Actualizada 25/12/2018 a las 17:42

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha destacado "el acierto del Rey Felipe VI en centrar su mensaje de Navidad de este año en la convivencia como patrimonio de todos, como uno de los cimientos sobre los que se ha construido lo que somos y como legado para las nuevas generaciones, algo importantísimo en lo que nos debemos esforzar todos porque ahí nos estamos jugando el futuro".



Esparza ha puesto de relieve, asimismo, el"mensaje de ánimo" que dedicó a los jóvenes. "Un mensaje que partió del reconocimiento de que la situación actual no es fácil, en muchos casos con trabajos que no son acordes con su preparación y con salarios muy bajos, pero que incluyó también una llamada de atención a la responsabilidad de todos, para poder ofrecerles un futuro en un mundo cada vez más globalizado, lleno de retos y de oportunidades, que no debería caer en saco roto", ha añadido en un comunicado.



Por último, Javier Esparza ha subrayado "la llamada del Rey a lo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer en favor del bien común y de la construcción de una España mejor que, sin duda, nos merecemos". "El futuro lo tenemos que construir entre todos, es un derecho y una responsabilidad individual y colectiva", ha concluido el presidente regionalista.

