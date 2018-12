Torra, al Rey: "En Cataluña no hay un problema de convivencia sino de democracia y de justicia"

Actualizada 25/12/2018 a las 13:54

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha negado al Rey que en Cataluña haya un problema de convivencia y ha afirmado que el conflicto es "de democracia y de justicia", en alusión al discurso del monarca de este lunes en el que Felipe VI pidió asegurar la convivencia con unidad y respeto a la Constitución.



Las reacciones al discurso navideño del rey han centrado las intervenciones en la tradicional ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de la muerte del primer presidente de la Generalitat republicana.



Uno de los primeros en hablar ha sido el presidente catalán, que ha acudido a la tumba de Macià acompañado de los consellers Miquel Buch, Alfred Bosch, Josep Bargalló, Damià Calvet, Àngels Chacón, Jordi Puigneró, Laura Borràs, Teresa Jordà y el secretario del Govern, Víctor Cullell.



Torra ha reaccionado a la apelación del rey en favor de "una convivencia en la que la superación de los grandes problemas y las injusticias nunca puede nacer de la división, ni mucho menos del enfrentamiento".



"En Cataluña no hay un problema de convivencia, hay un problema de democracia y de justicia", ha replicado Torra.



Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado que "el rey personifica la incapacidad crónica" del Estado para "ofrecer una respuesta política al conflicto en Cataluña" y ha afirmado que Felipe VI "no tiene legitimidad" después de su discurso del 3 de octubre de 2017.



El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha dicho sentir "vergüenza ajena" por la "nula sensibilidad" del rey hacia los "presos y exiliados" soberanistas y por su "incapacidad para rectificar" su posición con respecto a Cataluña.



También ante la tumba de Macià, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha opinado que el discurso de Navidad del rey estaba "vacío de contenido", porque el Estado no está actuando "en consecuencia" con sus apelaciones a la "concordia" y al "respeto a la ley".



En líneas similares se ha expresado el candidato del ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, que ha acusado a Felipe VI de alinearse "con la injusticia y la indignidad" y ha denunciado su "patriotismo vacío", así como su "insensibilidad y frialdad de corazón y de sentimiento" hacia los "presos y exiliados".



Por parte de los comunes, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha valorado que el rey se "alejara" con el discurso de ayer de "los posicionamientos de la derecha", aunque "sus esfuerzos de moderación y apertura" no evitan que su formación apueste por una forma de gobierno republicana.



En cambio, en declaraciones a los periodistas desde el barrio del Poblenou, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha acusado a quienes desde el independentismo critican el mensaje de Navidad del rey de "vivir en otro mundo": "¿Cómo se puede criticar un llamamiento a la convivencia, a reforzar la concordia, a buscar el acuerdo, a trabajar mediante el diálogo?", se ha preguntado.



El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha aplaudido el discurso del rey, en especial el hecho de que aludiera a la convivencia y se dirigiera a los jóvenes, y ha negado que usara "palabras vacías y retórica hueca".



Por otra parte, en su intervención de esta mañana junto a la tumba de Francesc Macià, el presidente de la Generalitat ha dado algunos detalles más de su reunión del 20 de diciembre en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien entregó una "propuesta de acuerdo democrático" con 21 puntos.



Del documento ha querido destacar tres puntos: uno se refería a la "desfranquización de España y el aislamiento del fascismo y la ultraderecha", otro a la "regeneración democrática y la ética política", y el tercero aludía al "ejercicio del derecho a la autodeterminación, con una propuesta de una comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España".



Torra ha sugerido, además, cuál puede ser la fecha de inicio del juicio por el 1-O: "El día 22 de enero comienza un juicio contra nuestros compañeros, políticos demócratas, honorables, que dieron la voz al pueblo", ha afirmado, si bien fuentes de su entorno han puntualizado que "es una fecha posible", aunque aún "no es segura".

