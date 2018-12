Raquel Lagunas, trabajadora de Mercadona: un premio 'bendecido' desde el Cielo

23/12/2018 a las 06:00

La leucemia se llevó a su hermano el pasado mes de junio con tan solo 28 años. Un golpe muy duro para una familia que también perdió a la madre por un cáncer. Raquel Lagunas, hija y hermana de los fallecidos, es una de las trabajadoras de Mercadona que ha resultado agraciada en este sorteo de Navidad. Llevaba cuatro décimos del 4.211, tercer premio de la Lotería de Navidad. “Lo supe cuando estaba preparándome para ir a trabajar a Mercadona. No me lo creía hasta que lo he visto en la t

Etiquetas Lotería de Navidad

Selección DN+