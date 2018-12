Actualizada 20/12/2018 a las 18:15

Los tres partidos de la oposición, UPN, PSN y PPN, han firmado este jueves un escrito para pedir la convocatoria de una Mesa y Junta de Portavoces urgente en el Parlamento de Navarra después de que Orain Bai haya expulsado del grupo parlamentario a los tres miembros leales a la dirección de Podemos.

UPN ha hablado de situación de "crisis institucional", el PSN considera que "el cuatripartito está en descomposición" y el PPN ha afirmado que "un partido que vino a salvar a los ciudadanos de la casta se ha demostrado como lo peor".

Por contra, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han hecho un llamamiento a la "responsabilidad" a Podemos y a Orain Bai para que mantengan su "compromiso a favor del cambio".

En este escenario, UPN, PSN y PPN solicitan la celebración de una Mesa y Junta urgente para analizar el escrito presentado por Carlos Couso, portavoz de Podemos-Orain Bai, para expulsar a los tres miembros del grupo que son leales a la dirección del partido. De materializarse la expulsión, Ainhoa Aznárez podría dejar de ser presidenta del Parlamento de Navarra, dado que los parlamentarios no adscritos no pueden ostentar la Presidencia.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado en declaraciones a los medios que "hay una crisis institucional evidente en la Comunidad foral de Navarra" y ha afirmado que el pleno que se está celebrando este jueves en el Parlamento "ya no tenía que haber continuado por la tarde, se debería haber suspendido, hay que dar explicaciones, no puede ser que parezca que no ha pasado nada".

Javier Esparza ha opinado que "Ainhoa Aznárez ya no es en este momento presidenta de este Parlamento, la crisis institucional que se ha abierto es enorme, los ciudadanos y las formaciones políticas necesitan una respuesta que no se ha dado, porque todo el mundo se ha escondido". "Se ha registrado una expulsión de unos parlamentarios y aquí la vida sigue igual, pero la vida no sigue igual porque hay algunos que pensamos que Ainhoa Aznárez ya no es presidenta del Parlamento. Es una situación nunca antes vivida en la Comunidad foral de Navarra. Los ciudadanos se merecen que desde el Parlamento se les dé una explicación", ha afirmado.

En representación de Geroa Bai, su portavoz parlamentario, Koldo Martínez, ha lamentado que el "sobresalto" de la noticia sobre la expulsión de los tres parlamentario "sirva para disminuir la importancia del titular del día de hoy, que es que este Gobierno ha conseguido aprobar los cuartos presupuestos". Y ha pedido a los siete miembros que componen actualmente el grupo de Podemos-Orain Bai "responsabilidad" y que "sigan siendo capaces de mantener el compromiso que adquirieron al inicio de la legislatura de sumar sus votos a los otros 19 para mantener una mayoría política de 26 a favor del cambio".

"Esperamos que hagan un mínimo ejercicio de responsabilidad y sigan defendiendo esa mayoría política y social que teníamos y espero que sigamos teniendo a favor del cambio", ha expuesto Martínez, quien ha afirmado que no se atreve a decir qué consecuencias puede tener esta decisión para la mayoría que suma actualmente el cuatripartito.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hecho una llamada a la "cordura y responsabilidad" a las siete personas que hasta ahora formaban parte del grupo de Podemos-Orain Bai porque "entendemos que por razones estrictamente partidistas no se puede poner en juego el cambio político y social en Navarra".

Araiz ha explicado que las "consecuencias jurídicas" de esta medida deberán verse en la Mesa y Junta de Portavoces y ha anunciado que EH Bildo pedirá un informe jurídico para determinar "si la expulsión es equivalente o no a dejar de pertenecer de forma voluntaria". En su opinión, en la Mesa y Junta se deberá valorar "qué consecuencias podrá tener la pérdida o no de la Presidencia de la actual presidenta" y "la pérdida o no de la mayoría y del control político de la Junta de Portavoces por las fuerzas que apoyamos al Gobierno".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, que ha sido quien ha presentado el escrito pidiendo la expulsión de los tres representantes leales a Podemos, ha afirmado que "la noticia de hoy es que se han aprobado los cuartos presupuestos consecutivos de la legislatura" y se ha remitido a la rueda de prensa que han convocado este viernes, a las 12 horas, en la que explicarán las "causas y consecuencias" de la decisión.

"Daremos una rueda de prensa porque lo queremos hacer bien, explicando las cosas de buena manera para que se entienda", ha manifestado Couso, quien al ser preguntado si han esperado a la aprobación de los Presupuestos para expulsar a sus tres compañeros, ha contestado a los periodistas que conocen "cómo han sucedido los tiempos" y que los "interpreten" como quieran, pero "blanco y en botella", ha agregado.

Desde el PSN, María Chivite ha afirmado que es "evidente" que el cuatripartito está "en descomposición" y ha considerado que lo ocurrido en el grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai "viene derivado de un problema de transfuguismo político dentro del propio grupo de Podemos" al que el partido morado "no le ha puesto solución".

"Como el partido no ha puesto orden se han apropiado del grupo parlamentario y han acabado echando a los originarios del grupo político de Podemos", ha remarcado Chivite, para quien "estos que venían a dignificar o renovar la política se han acabado convirtiendo en lo peor de la política y lo que vienen es a ensuciar todo lo que es la vida parlamentaria". Además, ha considerado que tiene que haber una Mesa y Urgente "urgente" porque Aznárez "ha perdido la legitimidad para ser presidenta, porque en el momento que dejas de pertenecer al grupo parlamentario que te eligió dejas de ser presidenta".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "un partido que vino al Parlamento a salvar a todos los ciudadanos navarros de la casta política se ha demostrado como lo peor, políticamente hablando, porque entre ellos se están llevando a matar, nos llevan casi un año con sus dimes y diretes y con toda la paralización parlamentaria". "Estamos viendo que lo que más les interesa es el dinero del grupo parlamentario, que da vergüenza decirlo, y lo más triste y preocupante es que han esperado a que se aprobaran los presupuestos para consumar la expulsión de sus compañeros", ha indicado.

Ana Beltrán ha afirmado que "esto no puede continuar porque tenemos una presidenta del Parlamento interina con unos compañeros que la han expulsado". "Ainhoa Aznárez no es presidenta, porque la han expulsado sus compañeros", ha afirmado

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha asegurado que "aún estamos impactados, nos parece una muy mala noticia y estamos muy preocupados". "Nosotros preferiríamos que reconsideraran esa posición. Es evidente que el grupo estaba roto y ahora se abre una nueva situación que no se ha dado nunca y que supone, como mínimo, la pérdida de la mayoría en algunas comisiones y en la Junta de Portavoces. Supone un deterioro de todo lo que es la actividad normal en el Parlamento", ha asegurado.

En todo caso, ha señalado que "trabajaremos con todas nuestras fuerzas para que afecte lo menos posible a estos meses finales de legislatura porque quedan aún leyes importantes que aprobar y situaciones así no favorecen a nadie". Sobre la fecha en la que se celebre una Mesa y Junta de Portavoces, De Simón ha dicho que "no tenemos inconveniente en que sea antes o después". "Lo más importante es analizar bien cuál es la situación y ver qué pasos hay que dar", ha indicado.

