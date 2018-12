Actualizada 18/12/2018 a las 11:58

UAGN se opone a la introducción de la osa en el Pirineo Navarro porque, según una nota de prensa, la presencia de la osa "es totalmente incompatible con la ganadería extensiva ya que la gestión del ganado cambia radicalmente con la presencia de este depredador y el manejo es mucho más complejo, con importantes sobrecostes ocasionados por los ataques".

Desde UAGN consideran que la decisión ha sido "unilateral" por parte del Gobierno francés, "sin planificación ni consulta previa al sector ganadero". "Dicha decisión ha supuesto que los ganaderos franceses hayan podido prevenir la situación, sin embargo los navarros no han podido retirar los rebaños", han añadido.

A su vez, tachan de "insuficiente" el plan presentado por el Gobierno de Navarra, "que pone en primer orden a la osa y en segundo lugar al ganadero". "Dichas propuestas no pueden ser aceptadas por el sector, porque las consideramos indignantes y perjudica seriamente al sector ganadero extensivo, que ya de por sí, se trata de un sector muy deprimido, con una rentabilidad precaria", denuncian.

Y sentencian: "La presencia de la osa en el pirineo navarro, constituye una medida que favorece el despoblamiento ya que obstaculiza la implantación de nuevas explotaciones y por tanto el relevo generacional. Dudamos de los beneficios para el turismo que tiene la presencia de la osa en nuestro pirineo y desde luego del impacto económico, supuestamente positivo en la zona".

"Claverina y Zorita no son autóctonas y su comportamiento en el territorio es impredecible e incluso peligroso, no sólo ante los ganaderos, sino a nivel turístico, en los recorridos o paseos, pistas de esquí, etc.", alertan.

Finalmente, UAGN a instancias de los ganaderos afectados, está analizando presentar una reclamación jurídica y va a activar una acción coordinada con otras comunidades autónomas.

