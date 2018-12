Multitudinaria protesta en Pamplona contra la "imposición de Skolae"

Actualizada 15/12/2018 a las 13:26

Unas 5.000 personas según los convocantes y 1.500 según la delegación del Gobierno, se han concentrado este sábado en Pamplona para exigir la retirada del programa Skolae, un plan educativo que denominaron de "ilegal injusto e impuesto". En un lugar simbólico, el autodenominado Parque de la Insumisión por el alcalde Asiron, familias con niños de todas las edades clamaron contra la "ideología qué pretende imponer" el programa de coeducación y afectivo sexual que la consejera Solana ha implantado ya este curso en más de un centenar de centros públicos y alguno concertado.



Organizada por la plataforma ciudadana Libertad para Enseñar, las familias reunidas pidieron libertad para educar en sus creencias y valores y libertad de cátedra y autonomía de los centros para utilizar los materiales que consideren más adecuados. Todo ello lo reclamaron mediante una docena de lápidas simuladas que plantaron en el centro de la explanada, cada una con frases como "Aquí yace la libertad de enseñanza" o "Aquí muere el sentido común sustituido por la imposición del pensamiento único“.

LÍDERES DE UPN, PPN Y CIUDADANOS

En la concentración se ha podido ver a representantes de UPN, entre ellos su presidente, Javier Esparza, el diputado en el Congreso Carlos Salvador, o el concejal en el Ayuntamiento de Pamplona Enrique Maya. También del PPN como su presidenta, Ana Beltrán, o el parlamentario Javier García, así como miembros de Ciudadanos. Tras la lectura de un manifiesto, los cientos de congregados finalizaron la protesta al grito de “Libertad, libertad "y" Skolae insumision". Toda la concentración transcurrió en un ambiente familiar y festivo, con pintacaras y pinta manos para los niños, reparto de globos y de grandes aplaudidores para hacer ruido.

La plataforma ha resaltado que "nos hacemos insumisos al programa" y ha anunciado que "vamos a comunicar a todos los centros educativos nuestra petición de que, antes de impartir cualquier contenido en materia afectivo-sexual o relacionada con Skolae, nos enseñen a las familias los contenidos y los materiales para que, si no estamos conformes con los mismos, nuestros hijos no acudan a esa formación". "Queremos que nos enseñen los materiales y las fichas editadas, que nos digan quiénes son los autores, que nos expliquen el contenido, y luego, si vemos que atacan nuestras convicciones, decirlo", ha explicado.



"No aceptamos la imposición del programa Skolae y estamos cansadas de las mentiras y maniobras del Gobierno de Navarra", ha destacado la representante de la plataforma que ha remarcado que "no somos ningún partido político ni asociación, somos familias que, con absoluta libertad, queremos elegir la educación que queremos para nuestros hijos y que exigimos al Departamento de Educación que respete ese derecho amparado por la Constitución".



Ha asegurado que "en Navarra se lleva años educando en coeducación, sin embargo, ahora el Gobierno de Barkos se empeña en aplicar unas fichas cuyo contenido pretende imponer la ideología de género y el pensamiento único como verdad absoluta".



La plataforma ha opinado que el programa de coeducación "es ilegal porque vulnera las leyes orgánicas de educación y la normativa propia de este Gobierno de Navarra". Así, ha señalado que el decreto de salud sexual y reproductiva de 2016 dice que el Departamento de Educación "ofrecerá al alumnado y profesorado las metodologías docentes y materiales accesibles y adecuados para cada edad; y para su elaboración e implementación se contará con la colaboración del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y con las personas responsables de los centros de atención a la salud sexual y reproductiva así como con las apymas de los centros docentes". "Se olvidan de la participación y por eso es ilegal", ha remarcado.



Por otro lado, ha afirmado que Skolae es "ilegítimo porque quiere sustraer a las familias lo que es nuestro por derecho propio". "Durante un año, 16 centros han impartido este programa, en cierta medida de manera semiclandestina, con el desconocimiento de las familias respecto de los materiales, autores y contenido", ha criticado. "La educación es un derecho de las familias, y más la educación afectivo-sexual, y no es un derecho de este Gobierno ni de ningún otro" que "no tiene legitimidad para usurpar funciones y competencias de las familias", ha subrayado.



En tercer lugar, la plataforma dice que el programa es "injusto porque impone una ideología absolutamente minoritaria, atacando las convicciones éticas, morales y religiosas que tenemos muchas familias".



Por todo ello, ha reclamado que el Gobierno de Navarra "deje de engañarnos y de adoctrinar" y que "rectifique". "Mientras las resoluciones del director general que impone Skolae sigan vigentes las buenas palabras de la presidenta Barkos diciendo que el programa no es obligatorio, por desgracia son papel mojado. Si no quieren que sea obligatorio que modifiquen dichas resoluciones derogando la obligatoriedad", ha reclamado.



Finalmente, la plataforma Libertad para Educar ha asegurado que "tenemos la razón de la ley y del derecho y este Gobierno agotado lo sabe. Vamos a dar la batalla y la vamos a ganar sí o sí". Al respecto, ha anunciado que "si el Gobierno no nos hace caso, seguiremos yendo a los tribunales" porque "es la única alternativa que nos deja la falta de diálogo y participación de un gobierno sectario", ha concluido.

Selección DN+