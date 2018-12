El PSN denuncia que el Gobierno de Navarra incumple el Plan de Diversidad

Actualizada 08/12/2018 a las 12:49

El PSN ha cuestionado la "capacidad y la ambición" del Gobierno de Uxue Barkos de apostar por el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, tras denunciar los "incumplimientos en plazos y actuaciones".



En una nota el portavoz socialista en Educación, Carlos Gimeno, ha lamentado la "poca premura" que el Ejecutivo foral se exige para cumplir lo que el Plan promueve, ·que es un enseñanza inclusiva y equitativa para todo el alumnado de Navarra".



Además, el socialista advierte de la "opacidad y las dificultades" para obtener información sobre el Plan, ya que el Departamento de Educación no ha respondido todavía a su petición para conocer los nombres de la Comisión de Seguimiento, ni el Documento de Instrucciones para el uso de recursos específicos de atención a la diversidad, o las fechas de las reuniones para iniciar una organización del trabajo en red impulsadas desde el Plan de Infancia.



Gimeno señala que "a día de hoy, no se han desarrollado actuaciones conjuntas entre los centros preferentes de innovación, aquellos que cuentan con una concentración de alumnado con necesidades educativas especiales igual o mayor al 40 %, y las escuelas infantiles adscritas a los mismos", con las dificultades que esto conlleva para marcar objetivos de calidad, advierte.



Añade que tampoco se han producido las reformas esperadas para contribuir a mejorar su imagen y que son "inexistentes" las actuaciones del Departamento de Educación para fomentar las medidas para la distribución del alumnado, "un aspecto clave, de carácter excepcional pero que se está incrementando de forma negativa".



En relación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, el socialista asegura que no se le ha facilitado el Plan de Formación Anual, y tampoco el documento de Diagnóstico del CREENA, "sospechándose por tanto que no se han elaborado en plazo".



Con todo ello, para el PSN el incumplimiento de las actuaciones, además de calendarizar plazos tan amplios, "constata la incapacidad del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra por solucionar la situación, cuestión que va a agravar las necesidades del sistema educativo navarro, máxime si cuando se diseñó el ínclito Plan las prioridades eran para antes de ayer y se han planificado para pasado mañana".

