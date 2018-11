La Fiscal del TS desaconseja dar publicidad a condenas de maltrato excepcionales

Actualizada 23/11/2018 a las 14:39

La fiscal jefe de Sala de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo (TS), Pilar Martín, ha desaconsejado este viernes dar "tanta publicidad" a fallos como el del tribunal de La Manada que condena solo por "maltrato ocasional" a un hombre que atacó a su mujer con un cuchillo ya que son la "excepción".

Lo ha señalado Martín Nájera durante su participación en una mesa redonda en el "I Foro Efeminista. Violencia de Género: Del silencio a la concienciación social (2003/18)", con el que la Agencia Efe inaugura su web Efeminista.



La fiscal ha alertado del "peligro" de dar tanta publicidad a estas sentencias cuando en estos últimos días se han dictado otra docena de ellas con "penas altísimas".



"Si solo ponemos el foco en las otras se da un mensaje de desaliento a las víctimas", ha subrayado la fiscal, que ha asegurado que el 95 % de las sentencias suelen conllevar "penas fuertes y muy altas".



"La excepción no es la regla general y dar más publicidad se contribuye al efecto disuasorio" en cuanto a que las víctimas de violencia machista denuncien.



Por su lado, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas (Themis), María Ángeles Jaime de Pablo, ha considerado "absolutamente desproporcionada a la baja" la pena impuesta por el tribunal que también juzgó a La Manada.



Desde Themis se ha recordado que no están de acuerdo con la prisión permanente revisable y que es arriesgado el "populismo punitivo".



No obstante, ha dicho que el tribunal de la sentencia conocida ayer debería explicarla a la sociedad ya que el hecho de que un hombre intente estrangular a su mujer y solo pare al escuchar los gritos de sus hijos se salde con 10 meses de prisión "no lo entiende nadie".



Según Jaime de Pablo, el tribunal al menos debería haberle impuesto "la contundencia que prevé el Código Penal" ante un "suceso terrorífico que marcará la vida de esos hijos".

