Marlaska insta a la opinión pública a no caer en el desánimo tras la nueva sentencia del Tribunal que juzgó a La Manada

Actualizada 22/11/2018 a las 16:49

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha pedido que la opinión pública "no caiga en el desánimo" tras la nueva sentencia del Tribunal que juzgó a La Manada, por la que ha absuelto del delito de homicidio a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a su mujer delante de sus hijos pequeños, al que, finalmente, ha condenado a diez años de prisión por "maltrato ocasional".

En declaraciones ante los medios de comunicación realizadas en el Palacio de Justicia de Bilbao, donde ha participado en una jornada sobre inmigración, Marlaska ha señalado que no ha leído la sentencia, pero respeta todas las resoluciones judiciales, aunque eso no quiere decir que las comparta.

Tras considerar, "con toda la cautela y con todas las precisiones", que hay "altas probabilidades" de que no comparta esta sentencia, ha señalado que hay que esperar a que la resolución judicial sea firme "con el fin de valorarla suficientemente".

En este sentido, espera que esto no cree "desánimo" ante la opinión pública porque en España hay 5.500 personas "ejerciendo Poder Judicial", y dictan "muchísimas sentencias en ámbitos de violencia machista, de violencia contra la mujer". "Yo creo que unos cuantos elementos fácticos, no en el sentido de personas, y unas concretas resoluciones, no pueden generar desconfianza ante el sistema judicial, en modo alguno", ha añadido.

Fernando Grande-Marlaska ha recordado que el próximo domingo se celebrará el Día contra la Violencia de Género.

"Desagradablemente, ayer me confirmaron una mujer asesinada más, y esta mañana hay otra mujer asesinada, y hay dudas, hasta el momento presente, de si podemos enmarcarlo dentro de la violencia machista", ha precisado, en alusión al hallazgo del cadáver de una mujer de 49 años en su domicilio de El Vendrell.

Etiquetas Sentencia de La Manada

Selección DN+