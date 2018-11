UGT de Navarra se posiciona en contra de la propuesta de OPE de Educación

Actualizada 22/11/2018 a las 14:12

UGT de Navarra se ha posicionado en contra de la propuesta de OPE de Educación y ha avanzado que estudiará emprender acciones si constata que "se produce fraude en el destino de las vacantes de euskera".



El sindicato ha señalado, en un comunicado, que en la mesa general celebrada este jueves ha visto denegadas sus alegaciones a la última propuesta de 326 vacantes docentes. En una de ellas, consideraba que "destinar un total de 115 vacantes de las 326 a profesorado de euskera supone un porcentaje del 35,27%, cuando el modelo D en Navarra representa el 27%".



Por tanto, ha expuesto el sindicato, "el porcentaje de vacantes en euskera sobrepasa en más del 8% la realidad de las necesidades de impartición en la actualidad", lo que ha considerado como "desproporcionado".



Además, UGT ha opinado que el profesorado de castellano "podría verse perjudicado por esta OPE en tanto en cuanto se desconoce el destino de las vacantes, puesto que los hechos constatados hasta la fecha dan base suficiente para pensar que profesionales que han obtenido vacante por la vía de acceso del euskera se vean destinados a puestos de castellano".



"Concretamente, la especialidad que más preocupación causa, por la injusticia que pudieran provocar sobre el profesorado de castellano, se encuentra en Orientación Educativa, dotada con doce vacantes para euskera y tan sólo seis para castellano", ha indicado el sindicato.



En este sentido, la responsable de Enseñanza de UGT de Navarra, Mª José Anaut, ha remarcado que "llueve sobre mojado", puesto que "en esta especialidad de orientación educativa es en una en las que detectó además de un alto número de horas de castellano ofertadas a profesorado de euskera, la absorción de vacantes completas de castellano para completar jornadas de profesorado de euskera".



Por ello, UGT ha exigido a la Administración que "se haga la adscripción a centro educativo de cada vacante para saber con anterioridad si cada plaza se ajusta a las necesidades reales de idioma de impartición". Y ha advertido de que "en el caso de que se confirmen sus sospechas, estudiará emprender acciones ante lo que considera un fraude por parte de la Administración".



Por otro lado, el sindicato ha afirmado que ve con "preocupación" la "situación de la enseñanza del castellano al alumnado extranjero con desconocimiento del mismo", situación que, a su juicio, "ha de ser atendida a través de medidas de intensificación lingüística y de incorporación a la lengua vehicular del currículo".



Asimismo, ha afirmado que ha detectado que "inspectores de euskera con plazas de reciente adjudicación están desempeñando su labor en la zona mixta y no vascófona, pese a la falta de necesidad de estas plazas con perfil de euskera".



Por último, el sindicato ha señalado que, en el seguimiento realizado con las incidencias de comienzo de curso, han estudiado denuncias relacionadas con la impartición de religión en centros públicos.



Según ha indicado, "se han mantenido sin clases de Religión a los alumnos de dos institutos de la Cuenca de Pamplona, que comparten docente en modelo D y G euskera y castellano, por no haber logrado uno con euskera, ya que es, nuevamente, quien completa jornada laboral impartiendo en castellano". "A raíz de esta denuncia, se ha sabido que esto mismo ha ocurrido en varios centros y en más de un curso", ha asegurado.



En su opinión, "las denuncias recibidas este año 2018 son muy significativas y sólidas, no ofreciendo duda de la existencia de directrices encaminadas a facilitar el empleo a docentes con euskera, llegando al extremo de no impartir clases en castellano por docentes con castellano si dicho docente no tiene euskera".

