Barkos: "La bandera esgrimida por Otegi en el encuentro con Torra no era oficial"

Actualizada 22/11/2018 a las 11:22

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que la bandera esgrimida por Arnaldo Otegi en una reunión mantenida la semana pasada con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no era la “oficial” y que mientras sea “respetuoso con los símbolos de la comunidad”, el uso de la bandera es “legítimo”.

“No se trata de la bandera oficial de Navarra”, ha respondido esta mañana a la portavoz popular, Ana Beltrán, que en la sesión de control al Gobierno había preguntado por la utilización de la bandera de Navarra por parte del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una reunión pública con Quim Torra.

Un encuentro en el que, a juicio de Beltrán, “se burló y agredió de una manera clara y contundente” la entidad de Comunidad Foral, pues junto a la bandera de País Vasco y Cataluña se colocó “la escenificación de una bandera de Navarra con el fin de evidenciar que Navarra es Euskadi, o que quieren que lo sea”.

Por su parte, Barkos ha considerado que “siempre que sea respetuoso con los símbolos de la comunidad”, el uso de las banderas siempre es “legítimo”. La presidenta ha mostrado su “estupor” ante el hecho de que “la mayor preocupación del PPN, en su única pregunta hoy, sea una bandera no oficial que figuraba en una reunión mantenida en otra comunidad autónoma y entre terceros”.

Asimismo, ha subrayado que Beltrán “se rasga las vestiduras” pero este acontecimiento ha ocurrido en “infinidad de ocasiones” y con gobiernos anteriores, habiéndose observado la bandera de Navarra “en la reivindicación de unos posicionamientos políticos y en posicionamientos políticos contrarios”.

De esta forma, ha advertido que “estas mismas estampas que tanto le horrorizan hoy se han producido con absoluta normalidad y naturalidad” incluso con gobiernos de Rajoy. En este sentido, ha criticado que la popular pretenda “decidir quiénes pueden enarbolar la bandera de Navarra, en función de sus posicionamientos políticos”.

En su turno de respuesta, Beltrán ha criticado la “cobardía sin parangón” y la “falta de gallardía política” de Barkos a la hora de defender los símbolos de Navarra. “Me produce sonrojo tener que preguntarle, una vez más, por qué cada vez que se pretende ofender a nuestra comunidad pretende mirar hacia otro lado”, ha destacado.

La popular ha querido advertir que “independientemente de que sea la bandera oficial o deje de serlo, lo que significaba era una afrenta clarísima a nuestra comunidad”.

“El etarra Otegi la puso con toda la intención, y encima la no oficial”, ha denunciado Beltrán, tras considerar que Barkos no le planta cara porque "no le importa que se escenifique que formamos parte del País Vasco, porque es en lo que cree”.

“Lo que ETA no consiguió matando lo siguen buscando ahora mismo los políticos etarras en las instituciones”, ha denunciado Beltrán, una afirmación que ha provocado que la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz interviniese para pedir la retirada de estas palabras del diario de sesiones y para solicitar a la popular que no siguiese “por esa línea”.

Ante este hecho, Beltrán ha insistido en que “Otegi fue condenado por pertenecer a ETA”. “Los hechos son los hechos, no quieran cambiar la historia”, ha reivindicado, tras mostrar su negativa a retirar las citadas palabras.

“ETA ha reconocido que ha utilizado a los políticos etarras en las instituciones y lo sigue haciendo”, ha reiterado la popular, que ha añadido que la polémica de la bandera le “viene bien” a Barkos porque “le están haciendo el trabajo sucio que no se atreven a hacer”.

A este respecto, la presidenta ha respondido que “el único trabajo sucio en términos de parlamentarismo ha sido su intervención”, pues “ha sido capaz de utilizar como un trapo electoral la bandera de Navarra” y lo hace “aludiendo a las víctimas del terrorismo”.

“Utiliza su dolor para tapar su incapacidad parlamentaria”, ha denunciado Barkos, que ha subrayado que la popular “ha hecho una escenificación lamentable y, en lo relativo a las víctimas del terrorismo, miserable”. “Si su incapacidad parlamentaria le ha llevado a hacer las afirmaciones absolutamente inaceptables que ha hecho, tiene poco que controlar al trabajo real de este Gobierno”, ha zanjado.

Selección DN+