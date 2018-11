Barkos acusa a Beltrán de utilizar la bandera de Navarra como "un trapo electoral"

Actualizada 22/11/2018 a las 10:03

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha acusado a la portavoz del PPN, Ana Beltrán, de utilizar la bandera de Navarra como "un trapo electoral para tapar su inoperancia parlamentaria".



Barkos ha respondido este jueves en el pleno del Parlamento a una pregunta que le ha formulado Beltrán sobre la presencia de una bandera de Navarra en una reunión que mantuvieron recientemente el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.



La jefa del Ejecutivo ha mostrado su "estupor por que la única pregunta del PP" en el pleno este jueves sea sobre "una bandera no oficial que figura en una reunión en otra Comunidad Autónoma y entre terceros". "Esto define cuánto de lejanas están las preocupaciones de Beltrán de las mías y de los intereses generales de la Comunidad foral. Si su mayor preocupación es este asunto, creo que queda evidente que tiene poco que decir del trabajo real de este Gobierno", ha indicado.



Además, ha cuestionado que Beltrán "se rasgue las vestiduras" por la presencia de una bandera no oficial de Navarra en la citada reunión, cuando, según ha señalado, es algo que ha ocurrido "en infinidad de ocasiones, con otros Gobiernos de Navarra y con Gobiernos del PP en el Estado". "En años de Gobierno de Mariano Rajoy estas mismas estampas se han producido con absoluta normalidad y naturalidad", ha indicado.



A continuación, ha señalado que "miles de personas que no son de Navarra han reivindicado desde su posicionamiento político la bandera de Navarra, como aquellas personas que la utilizaron en la manifestación de 2007 con el lema 'Fuero y Libertad. Navarra no es negociable', o en el acto de España Ciudadana en Alsasua". "¿Pretende decidir usted quien puede enarbolar la bandera de Navarra? Yo debo defenderla y lo hago, pero usted también, y hoy ha hecho una escenificación lamentable", ha indicado.



Por su parte, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "independientemente de que la bandera sea oficial o no", la presencia de esa bandera en la reunión entre Quim Torra y "el etarra Arnaldo Otegi significaba una afrenta clarísima a Navarra". "El objetivo no era otro que apoyar la independencia de Cataluña y País Vasco. Se burló y agredió de manera clara y contundente a nuestra identidad, pues se colocó junto a la bandera de la CAV y de Cataluña la escenificación de una bandera de Navarra, con el fin de evidenciar que quieren que Navarra es Euskadi, y una de las obligaciones de la presidenta es respetar nuestra identidad, nuestros símbolos y nuestro estatus jurídico", ha indicado.



Así, se ha preguntado "por qué cada vez que se pretende ofender a nuestra comunidad Barkos mira a otro lado, es una cobardía sin parangón, una falta de gallardía política a la hora de defender nuestros símbolos". "Yo les hubiese dicho que la bandera de Navarra no se toca, que no se juega con nuestros símbolos y que si lo vuelven a hacer, se atengan a las consecuencias", ha señalada.



Tras ello, Beltrán ha considerado que Barkos "no planta cara al etarra Otegi porque no le importa nuestra bandera, ni que se escenifique que Navarra quiere forma parte del País Vasco, porque es en eso en lo que cree". "Lo que ETA no consiguió matando lo siguen buscando los políticos etarras en las instituciones. Le están haciendo el trabajo sucio que usted no se atreve a hacer, aunque quiera lo mismo que ellos, para seguir sentada en el sillón del trono", ha indicado.



Barkos ha replicado a Beltrán que "el único trabajo sucio en términos de parlamentarismos ha sido su intervención de hoy". "Es capaz de utilizar como un trapo electoral la bandera de Navarra y utiliza el dolor de las víctimas del terrorismo para tapar su inoperancia parlamentaria", ha asegurado, para afirmar que "son pantomimas electorales, nadie le cree ya con estas cosas".



Durante el debate, ha tomado la palabra la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz para pedir que se retirara del diario de sesiones la mención de Beltrán a los "políticos etarras", a lo que ha accedido la presidenta del Parlamento. Por su parte, la portavoz del PPN ha pedido a EH Bildu que "no quiera cambiar la historia" y que Otegi está "condenado por pertenencia a ETA".

