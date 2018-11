Actualizada 20/11/2018 a las 12:39

El PSN presentará dos enmiendas a los Presupuestos de Navarra para 2019 con el objetivo de que se devuelva a las madres navarras las retenciones del IRPF de las prestaciones por maternidad, "una propuesta razonable, una propuesta desde un punto de vista presupuestario más posibilista".

En concreto, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha indicado que una de las enmiendas será a la ley de acompañamiento a los Presupuestos para "dejar fijado por ley el reconocimiento del derecho a la devolución de esa prestación y que la devolución se haga de manera plurianual" y la otra enmienda, a las partidas presupuestarias concretas para "la devolución en 2019 de una parte de ese dinero que se les debe a las madres".

En rueda de prensa, Chivite ha señalado que ambas enmiendas "queremos acordarlas con los partidos" y "las podemos presentar in voce en la misma comisión de Presupuestos, que se reunirá del 10 al 14 de diciembre".

La secretaria general socialista ha comentado que en su reunión con las madres navarras afectadas "salió el compromiso de su partido de agotar todas las vías para que su reivindicación pueda salir adelante".

Tras decaer el pasado jueves las dos proposiciones de ley de UPN y PPN, Chivite ha señalado que "nosotros seguimos adelante con nuestro compromiso". "Nosotros creemos que por la vía política se puede solucionar esta cuestión, no queremos abocar a las madres a la vía judicial", ha expuesto.

A su juicio, "en el debate del jueves quedaron claras dos cosas, que es un tema de disponibilidad económica o presupuestaria y que ese 25-25 que se produjo en las votaciones abre una vía de esperanza a una posibilidad real".

Chivite ha manifestado que "no queremos que las madres navarras sean las únicas de España que no cobren ese dinero que se les retuvo y no es tiempo de reproches". "Lo primero que les comentamos a las madres cuando nos reunimos con ellas es que asumíamos que en 2012 el PSN votó a favor" de quitar la exención, ha dicho, para indicar que "con esa misma normativa en España y en las tres haciendas vascas se va a devolver el dinero".

La dirigente socialista ha manifestado que presentarán su propuesta a todos los grupos parlamentarios e incluso a todos los parlamentarios para que "la propuesta salga adelante" y "acordar si se hace en tres ejercicios presupuestarios o en cuatro...". "Lo mismo que el Gobierno de Navarra ha hecho equiparando el tema de las hipotecas al Gobierno estatal, queremos que lo haga con las madres", ha agregado.

En su opinión, "es hora de hacer justicia y de cumplir con las madres navarras, de demostrar que la política está para solucionar los problemas y no para tirarnos los trastos a la cabeza". "Apelo a los grupos políticos que critican la judicialización de la política, para que a través de la política seamos capaces de solucionar este problema", ha expuesto Chivite, quien ha manifestado que ese dinero "les pertenece" a las madres afectadas y "es de justicia devolvérselo".

Ha señalado que solucionar este tema es cuestión de "voluntad política" y "por nuestra parte la hay". "Esperamos que por parte del resto de fuerzas políticas la haya", ha comentado. Según ha añadido, el PSN tiene "la misma posición que en España y que en el País Vasco, hacer la devolución a las madres".

Preguntada si cree que este asunto puede afectar a una posible negociación de los Presupuestos con el Gobierno foral, María Chivite ha comentado que "hace veinte días que le mandé una carta a la presidenta del Gobierno, como he hecho todos los ejercicios esta legislatura, y hasta ayer no tuvimos llamada del gabinete de la presidenta y solo nos ofreció reunirnos hoy a la mañana, que era imposible para mí". "Parece que la agenda de la presidenta no tiene espacio para hablar con nuestro partido", ha dicho.

Ha manifestado la líder socialista que quieren reunirse con el Ejecutivo porque los Presupuestos los presenta el Gobierno y "además son unos Presupuestos que no van a gestionar únicamente este Gobierno porque habrá dos Gobiernos este año". "Sería más que conveniente que el Gobierno de Navarra tuviese a bien reunirse con el PSN", ha expuesto, y ha señalado que hablan además con los partidos en la comisión de Presupuestos que se reúne durante una semana.

