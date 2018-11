Una polémica 'receta' que llega a las aulas

Actualizada 31/10/2018 a las 22:45

Decía hace unos días la consejera de Educación que “no se puede poner una mirada adulta” en alguna de las expresiones que contiene el programa de coeducación Skolae. Y tal vez María Solana tuviera razón. Pero no sólo en el sentido de su argumentación. Juzgar el polémico programa que el Gobierno Barkos quiere imponer en todos los colegios navarros en los próximos tres años es tan complejo y diverso como sus propios contenidos. Parte de las actividades que propone para el aula a algunos les parecerán escandalosas y a otros normales y necesarias. Y es esa polaridad la que ya ha llevado a familias a denunciar el programa en los tribunales por sentirse atacadas en el derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. A continuación, se reproducen algunas de las fichas que se trabajarán en los centros.

SEXUALIDAD DESDE LA GUARDERÍAS

En la actividad La vida y nuestro origen, Skolae propone para la etapa 0-6 años aprendizajes sobre la fecundación o lugar donde se desarrolla el feto. “Las niñas y niños irán adquiriendo conocimientos básicos entendiendo la reproducción como fruto de una decisión libre dentro de una concepción de la sexualidad como fuente de comunicación, placer, afecto... para que vayan construyendo nuevas concepciones y aptitudes más abiertas ante el origen y la sexualidad de las personas. Iremos haciendo referencia a las múltiples opciones que existen tanto para la concepción (coito, procreación artificial) como para el parto (cesárea, vaginal). Profundizaremos en las diversas eróticas (homoerótica, heteroerótica, bierótica)”.

En Nuestro cuerpo, ideada para 6-9 años, se pone énfasis en la expresión corporal: “Finalizamos planteando a la persona que más cerca tenemos dónde nos gustaría que nos diera un masaje o hiciera cosquillas, y luego devolveremos ese deseo a nuestra compañera o compañero. Una actividad muy similar se propone para 12-16 años en el epígrafe Deseo, excitación, atracción, cariño y ética de las relaciones: “Nos damos un masaje en la parte del cuerpo que yo solicito, además de verbalizar dónde no me gustaría que me lo dieran”.

Para esa misma etapa, Skolae estipula: “Atenderemos aquellos aspectos que generan preocupación, aclarando dudas y fomentando una actitud de cultivo y comprensión hacia el autoerotismo”, tras dibujarse a uno mismo en grupos mixtos y señalar las partes del cuerpo en las que le gustaría recibir “masajes y cosquillas”.

En 9-12 años animan “a que cada cual, en su hogar, en la intimidad, observen sus genitales y los comparen con las imágenes con las que han trabajado”.

Con los mayores, 16-18 años, para fomentar relaciones sexuales saludables, Skolae apuesta por que el alumnado “conozca su cuerpo y cómo funciona ante estímulos sexuales”. La actividad: puntuar de 0 a 10 un listado de las partes de su cuerpo incluyendo genitales y “animar al alumnado a que compartan sus puntuaciones”.

MACHISMO HEGEMÓNICO Y PRIVILEGIOS DEL VARÓN

Una actividad muy similar diseña Skolae para los alumnos de Secundaria. Pero con aprendizajes referidos a la “deconstrucción de la masculinidad hegemónica y a la crítica a los privilegios masculinos aportados por la tradición”. Así, los alumnos deberán realizar una valoración de 0 a 10 del atractivo de su cuerpo con el fin de “cuestionar una masculinidad que se cree con derechos de valoración permanente del cuerpo ajeno y de conquista de cuerpos femeninos”.

A estos mismos alumnos se les propone que escriban una carta de despedida del machista que hay en mí. No en vano, el programa que Educación quiere imponer este curso en 100 centros asegura que “no es fácil conseguir el compromiso personal de chicos adolescentes que decidan renunciar a los privilegios sexistas que el entorno les asigna”.

Skolae dictamina que ya en 3-5 años hay que “desnaturalizar la violencia de los niños contra las niñas y la vivencia sexista de la agresión”. Asevera que en esta etapa “se suelen vivir las primeras experiencias de agresión masculina hacia las niñas y hacia otros niños”. Nada dice de cuando quien pega en la guardería es la niña.

Y va más allá. En la ficha Mi relación con la violencia, para alumnos de 6-12 años, dicta que en Educación Primaria, en ocasiones, “algunos niños comienzan a relacionar la construcción de la identidad masculina con el empleo de la violencia”. Por ello propone que las niñas visibilicen su protestan ante la violencia y pide la “autocrítica de los niños por su relación con las violencias machistas y homófobas”.

DIVERSIDAD: DE LA OCA A LA 'CURIOSIDAD'

En el eje de Sexualidad y Convivencia también se reserva un amplio espacio para trabajar la diversidad. En 0-6 años, se propone celebrar en las aulas de Infantil el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia pintando los colores de la bandera arcoíris. También para los más pequeños Skolae reserva un juego de la oca de la diversidad familiar en la que se cae en casillas con parejas lesbianas, gays, heterosexuales, fecundación in vitro, etc. También hay un dominó con los mismos pictogramas.

En 6-12 años una actividad se llama La curiosidad se mantiene. Plantea a los alumnos preguntas como ¿me gustan las chicas o los chicos? y se habla de “sexualidad como fuente de placer”. En sesiones posteriores propone empezar a trabajar las prácticas de riesgos y los métodos anticonceptivos.

MATERIAL GOBIERNO VASCO Y ESTADO, NO ESPAÑA

Entre las más de 400 páginas de fichas y actividades de Skolae hay materiales completos tomados del Gobierno vasco. Como el programa Sexu Muxu o la guía para jóvenes Prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual. En todas las actividades son constantes las referencias al Estado, como una que propone contactar con grupos feministas: “Deberá ser del entorno cercano (sin irnos al Estado Español)”, mientras que el término España aparece sólo dos veces en las fichas de Skolae.

