La Asociación de Ludópatas de Navarra, Aralar, ha advertido este martes de que se está produciendo "una avalancha de jóvenes de entre 20 y 25 años" adictos al juego por las apuestas deportivas.



"Llevamos tres o cuatro años alertando que esto iba a pasar y tenemos que tomar cartas en el asunto. Hemos pasado de una persona de entre 40 o 50 años jugador de máquinas tragaperras, con unas consecuencias económicas medianamente controladas, a lo que tenemos actualmente, que es una avalancha, y no estamos exagerando cuando decimos avalancha, de personas de entre 20 y 25 años, que inundan nuestras asociaciones día a día", ha explicado Vanesa Gargallo, representante de la asociación Aralar, durante una comparecencia en el Parlamento de Navarra.



Vanesa Gargallo ha destacado que "hemos cambiado las viejas tragaperras por apuestas deportivas, están hasta en nuestra sopa". "Además, hemos introducido los juegos online, que es una pantalla en la que cabe todo 365 días al año sin descanso. También hay un recrudecimiento por todos los negocios alrededor, como empresas de crédito rápido o de empeño", ha afirmado.

Así, ha señalado que "nos encontramos con personas mucho más afectadas, con mayor dificultad en su rehabilitación", y ha explicado que la mayor parte de afectados son jóvenes "con un grupo de amigos también afectados por esto, unido a la falta de sensibilización de la sociedad en general, que no entiende que esto es un problema".



Vanesa Gargallo ha señalado que éste es "un problema tan viejo como la sociedad, porque llevamos toda la vida jugando", pero ha señalado que en los últimos años se está produciendo un incremento de las personas afectadas. "Nos habíamos acostumbrado a que el problema fuera en descenso, teníamos al jugador de máquinas tragaperras, con su andadura conocida, y eran personas mayores. Parecía que los juegos de azar atraían menos a la población y el problema iba en descenso", ha indicado.



Sin embargo, ha insistido en que "con la entrada de nuevos juegos en la sociedad y nuevas maneras de jugar estamos viendo que es un problema que se ha reactivado bastante".



Por ello, ha reclamado que haya "una regulación para estas nuevas formas de jugar y que esa regulación vea personas, no beneficios económicos, porque mientras el dinero esté por encima de las personas, así nos va a ir en esta sociedad". "La sociedad acepta los juegos de azar pero no acepta que generen problemas", ha indicado.



Además, ha pedido mejoras en la atención para las personas afectadas porque, según ha dicho, "una persona ludópata se tiene que buscar y pagar su propio tratamiento".



Por su parte, Raquel Pardo del Burgo, también miembro de la asociación, ha advertido de "la facilidad que tienen casas de juegos para campar a sus anchas, cerca de colegios y de institutos, y en barrios obreros".



Durante la comparecencia también ha intervenido la madre de un joven de 24 años que es ludópata. "Le notaba cosas raras, que faltaba dinero, cantidades pequeñas, 20 euros o 50 euros, y me di cuenta de que mi hijo tenía un problema, pero él no lo reconocía. En Salud Mental me trataron a mi de loca, porque él decía que no, y me mandaron a casa tal como fui. Busqué en las páginas amarillas, porque no sabía dónde meterme y encontré la asociación Aralar. Me sentí muy desprotegida hasta que encontré la asociación, no sabía a dónde ir, en Salud Mental no nos solucionaron nada", ha asegurado.

