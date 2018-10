Las madres navarras, "confiadas" tras recibir propuestas de UPN, PSN, Podemos y PPN

Actualizada 26/10/2018 a las 19:03

Las madres navarras que reclaman la devolución del IRPF se han mostrado "confiadas" y "contentas" tras reunirse este viernes con todos los grupos con representación en el Parlamento foral al recibir propuestas de UPN, PSN, Podemos-Orain Bai y PPN.

A lo largo de la mañana, una representación de las madres se han reunido, de forma separada, en la sede de la Cámara con los distintos grupos del Legislativo. A la salida, Carmen Azpillaga, madre afectada, ha señalado que "algunos grupos nos han presentado propuestas, algunas que basaban en la exención con retroactividad y otras que abogaban más por un sistema de deducciones; otros partidos no creen que haya nada que subsanar y no nos han hecho propuestas".

En concreto las propuestas han llegado desde UPN, PSN, de los parlamentarios de Podemos afines a la dirección y de los críticos, así como desde el PPN, mientras que EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra no han realizado.

En cualquier caso, Azpillaga ha manifestado que "por lo menos vemos que hay una voluntad y un camino a seguir". "Tenemos unas cuantas propuestas sobre la mesa y tenemos un recorrido por hacer", ha agregado.

Sobre si con sus propuestas Podemos-Orain Bai podría cambiar de postura en este tema, la portavoz de las madres ha señalado que "no me atrevo a decir que va a cambiar su postura", pero ha afirmado que "nos han hecho unas propuestas que no se basan en las exenciones porque no creen en ellas, sino en la línea de deducciones".

A su juicio, "lo importante es que se sienten ellos, que dejen a un lado sus diferencias políticas y que traten, los que así lo crean, de poner una solución a esta situación que es injusta".

Preguntada por si Podemos podría abogar por la devolución de lo retenido, Azpillaga ha señalado que "eso lo tendrán que decir ellos, no voy a decir nada en su nombre". "Pero la sensación con la que salimos es de que hay voluntad, que hay partidos que quieren ir por una vía que nos solucione el problema, igual no la de la exención, pero hay caminos y trabajo por hacer, no ha sido un cerrojazo y un no es no", ha indicado, para insistir en que "están contentas"

"HAY POSIBILIDAD DE ACUERDO"

En cuanto a la opción de acudir a los tribunales, Carmen Azpillaga ha insistido en que "hemos salido con la sensación de que hay trabajo por hacer y hay voluntad por hacerlo". "Estamos confiadas", ha aseverado, para añadir que "tal vez no sea algo rápido, pero hay posibilidad de llegar a un acuerdo".

Ha emplazado a acudir este sábado a la manifestación convocada a las 12 horas desde el Parlamento y ha precisado que "algún partido nos ha preguntado si consideramos correcto que acudan a apoyarnos y les hemos trasladado lo que venimos diciendo, que a nivel personal puede sumarse quien quiera pero que nadie venga con un cargo, en representación de un partido".

Azpillaga ha indicado que "los nacimientos entre 2013 y enero de 2019 estamos en peor situación que en el resto de España, y en ese caso hay una clara desventaja y sí que pedimos la exención". "De cara a futuro, ayer se aprobó una ley de deducciones que no vamos a entrar si nos parece justa o no ahora, habrá gente que la considere justa y gente que no", ha comentado.

En su opinión, "hay mucho por hacer". "Vamos a ir paso a paso y lo primero que pedimos es que se nos equipare en este tiempo al resto de familias españolas y luego ya veremos si a futuro se pueden modificar algunos términos que no nos parecen del todo correctos en la ley que han propuesto y todo lo que hay por delante por hacer para favorecer la natalidad y ayudar a que sea más equitativo", ha expuesto.

