Vizcaya y Guipúzcoa devolverán las retenciones del IRPF que Navarra niega a las madres

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa han anunciado este jueves que devolverán el IRPF por las prestaciones de maternidad. La Diputación Foral de Vizcaya introducirá una modificación en la Norma Foral de IRPF para especificar que las prestaciones por maternidad y paternidad que abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social están exentas del pago de este impuesto, y se devolverá los tributado por este concepto desde 2014. Por su parte, la Diputación de Guipúzcoa ha confirmado que va a declarar exentas de gravamen las ayudas y próximamente comunicará los modelos de solicitud de devolución a los contribuyentes, según El informa Diario Vasco. Así, ambas diputaciones asumen la sentencia del Tribunal Supremo que afecta al resto de territorios en España.

Esta decisión contrasta con la situación en Navarra, donde el Ejecutivo de Uxue Barkos se ha negado a devolver a las más de 17.000 madres afectadas en la Comunidad foral las retenciones alegando que la sentencia del Supremo "no afecta a Navarra". De hecho, este mismo miércoles el Parlamento de Navarra aprobaba introducir desde 2019 la deducción en prestaciones por maternidad y rechazaba las enmiendas que UPN, PSN y PPN habían presentado para que se suprimiera la deducción y se introdujera la exención.

En el caso de Vizcaya, el análisis realizado sobre dicha sentencia considera que, si bien la decisión del Tribunal Supremo no afecta a la Norma Foral de IRPF, sí es de aplicación la doctrina que emana de ella, en la medida en que la ley y la norma foral cuentan con una misma redacción. Por esto último, la Diputación Foral devolverá las cantidades tributadas por este concepto en aquellas declaraciones de renta que no hayan adquirido firmeza (normalmente, las correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017). Las retenciones realizadas sobre las prestaciones abonadas en el ejercicio 2018 se devolverán en la próxima campaña de renta, que tendrá lugar en los meses de mayo y junio del año 2019.

Guipúzcoa ha optado por tomar la misma decisión que la Agencia Tributaria y no solo dejará de retener el IRPF de las prestaciones de maternidad (después de conocer la sentencia del Supremo que declaraba exentas de tributación esas ayudas de la Seguridad Social) si no que también activará mecanismos para que las contribuyentes que abonaron ese tributo a partir de 2014 puedan reclamar la devolución de esas cuantías de una forma simplificada. Así lo ha confirmado el departamento de Hacienda durante la reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) que se está celebrando este jueves por la mañana en Vitoria y de la que informa El Diario Vasco en su edición digital. La información también apunta que aunque el dictamen "no afecta a la Gipuzkoa" ya que, en virtud del Concierto Económico Vasco, los territorios históricos cuentan con normativa fiscal propia en lo que a este tributo respecta, "con ánimo de salvaguardar la seguridad jurídica de las y los contribuyentes, la Hacienda foral ha abogado por seguir el criterio del Supremo, debido a que la normativa foral es en este punto muy parecida a la de territorio común".

