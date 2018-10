Nuevo acto reivindicativo de las madres afectadas por la devolución del IRPF

Actualizada 17/10/2018 a las 18:42

Un grupo de madres y padres que reclaman la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad se ha reunido esta tarde para continuar con su reivindicación.

En esta ocasión se han congregado en la parte trasera del edificio de Los Caídos a las cinco y media de la tarde con el objetivo de grabar un vídeo con testimonios para su campaña reivindicativa.

Precisamente este miércoles la comisión de Hacienda y Política Financiera del Parlamento de Navarra ha aprobado la propuesta del Gobierno foral para realizar deducciones en las prestaciones por maternidad y paternidad.

El pasado lunes, 15 de octubre, un grupo de madres se congregó en la plaza del Castillo para reclamar "sus derechos". "Es mucho dinero y no es algo para nosotros, es para nuestros hijos. No entendemos por qué nos tienen que dejar en una situación peor que el resto de las madres. Eso no es justo", comentó entonces la portavoz del grupo, Carmen Azpillaga.

