Barkos dice que las normas vascas sobre IRPF en maternidad sí son iguales que la estatal, pero la navarra no

Actualizada 18/10/2018 a las 18:49

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado este jueves que las normas forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya sobre retenciones de IRPF en los permisos por maternidad son "calcadas" a la legislación estatal, lo que explica que las diputaciones vascas hayan decidido devolver estas retenciones, en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, Barkos ha insistido en que la norma navarra es distinta.



La jefa del Ejecutivo ha señalado, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que en la ley que aprobaron UPN, PSN y PPN en 2012 "no mantuvieron ni el mínimo que tanto la legislación básica del Estado como de las tres diputaciones vascas si mantuvieron". "Aquellos sí mantuvieron las exenciones para las prestaciones por maternidad que fueran concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y eso es lo que explica el Supremo. Aquí borraron hasta eso. Esa es la diferencia", ha indicado.



Barkos ha señalado así que "por más que el Gobierno pueda estar de acuerdo o no" con esta situación, "salvo que los tribunales" digan otra cosa, "estamos donde estamos". "No les engaño. No es fácil hacer una defensa de esta posición en concreto porque borraron del mapa hasta el más mínimo minimorum en la ayuda a aquellas madres en crisis económica, es que no les perdonaron ni el pan ni la sal", ha dicho.

EL PSN PREGUNTA A BARKOS "SI SEGUIRÁ EL CAMINO DE LAS HACIENDAS VASCAS"

El PSN por su parte ha preguntado a Barkos, si "va a seguir el camino emprendido por las Haciendas Forales Vascas, que hoy han anunciado la devolución del dinero retenido en el IRPF a las prestaciones por maternidad y paternidad desde 2014".



La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que a Barkos "se le acaban los argumentos porque hasta el Gobierno Vasco, ese en el que tanto se fija para lo que le interesa, asume que lo justo es que todas las mujeres de España, vivan donde vivan, estén en igualdad de condiciones y puedan recuperar ese dinero".



"Hace así suyo el pronunciamiento del Supremo sobre el tratamiento fiscal que han de tener estas prestaciones, que no son autonómicas sino de la Seguridad Social. Cosa que el Gobierno de Navarra se niega a hacer, de manera que las madres navarras van a ser las únicas de España que no recuperen el dinero retenido", ha criticado.



Chivite ha asegurado que el Gobierno de Navarra "no tiene interés en esta cuestión ni tampoco en todo lo que tenga que ver con la conciliación". "Prueba de ello es que Barkos ni ha mencionado las prestaciones en su discurso del debate del estado de la Comunidad, ni ha hecho una propuesta sobre medidas de conciliación, que son una cuestión de interés general que demanda la sociedad", ha subrayado.



El PSN ha anunciado que preguntará en el Parlamento de Navarra sobre las prestaciones por maternidad y la decisión del País Vasco, "que también es un régimen foral y también tiene normativa propia, igual que Navarra, lo cual no ha sido problema para que, desde la voluntad política, se acuerde hacer el pago".



"Por tanto, el discurso de algunos de que la sentencia del Supremo afecta solo a las comunidades del régimen común se diluye", han aseverado los socialistas.

Selección DN+