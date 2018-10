La oposición dice que el discurso de Barkos "no se ajusta a la realidad"

Actualizada 18/10/2018 a las 14:01

UPN, PSN y PPN han criticado el discurso de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, al considerar que "no se ajusta a la realidad de lo que está ocurriendo en Navarra" y que ha hecho "autobombo", mientras que los cuatros socios de Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E) han valorado el análisis de la jefa del Ejecutivo foral y el trabajo realizado en la legislatura.



En concreto, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha considerado que "lo mejor" del discurso de la jefa del Ejecutivo foral ha sido que "es el último discurso que Barkos va a realizar como presidenta del Gobierno", lo que ha calificado una magnífica noticia". Y ha lamentado que la presidenta "siga viviendo en otro mundo, en otra realidad, una realidad paralela".



"No sé si son sus egos, la prepotencia o la gente que le rodea, pero desde luego ha sido un discurso repleto de medias verdades y de mentiras completas, y un discurso que no se ajusta para nada a la realidad de lo que está ocurriendo en Navarra", ha sostenido el líder regionalista. En su opinión, "este Gobierno está gobernando para los suyos, para su gente única y exclusivamente; no ha aprovechado un ciclo económico de bonanza para preparar la Navarra del futuro; ha crujido a impuestos a los navarros pero no da mejores servicios; y Navarra está menos reconocida de lo que estaba".



Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai ha asegurado que el discurso de la presidenta ha sido "no autocomplaciente, realista, basado en datos, demostrando lo que se ha conseguido en estos tres años de buena gestión de los dineros públicos, una gestión que ha estado influida por una buena negociación del Convenio Económico y una reforma fiscal que ha revertido en beneficio de la sociedad navarra".



En su opinión, la presidenta "no ha sido autocomplaciente, porque ha reconocido algunas carencias en el desarrollo del acuerdo programático y los objetivos que el Gobierno tenía". Y ha puesto de relieve "la llamada a la unidad de acción" realizada por Barkos, que "ha tendido la mano a todos los parlamentarios para colaborar y trabajar juntos por el interés general de la ciudadanía".



La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha señalado que comparten "la lectura global" que ha realizado la presidenta Barkos, "la lectura sobre la Navarra que nos encontramos en 2015, también del trabajo que estamos haciendo y el haber hecho hincapié en la capacidad que hemos tenido cuatro fuerzas políticas muy diferentes de haber alcanzados acuerdos".



Según ha indicado, "hay que seguir caminando". "Esto es la primera estación, el cambio político y social tiene futuro", ha señalado, para poner en valor "la hoja de ruta consensuada" entre las cuatro fuerzas que apoyan al Ejecutivo.



Por parte del grupo de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha destacado que, transcurridos tres años del inicio de la legislatura, la presidenta "ha hecho un balance de todos los aspectos positivos que se han llevado a cabo con el cambio de Gobierno", ya que, a su juicio, "era una cuestión de higiene democrática la necesidad de desbancar a UPN, PSN y PPN y sus políticas".



Para Pérez, "en estos tres años se han producido avances", pero ha reconocido que en el discurso de Barkos ha echado en falta "cierto análisis que evidencia cuáles han sido las grandes limitaciones que ha tenido el actual Gobierno, entre otras cosas, la realidad de la deuda y unas leyes que nos impiden haber avanzado muchísimo más".

PSN Y PPN CUESTIONAN EL DISCURSO



Por su parte, la socialista María Chivite ha opinado que "la presidenta ha hecho una valoración de la gestión muy de autobombo" y ha indicado que "se ha olvidado de cosas que nos preocupan como su fracaso con el Plan de Empleo, los servicios sociales de base, cómo ha incrementado la matrícula en la red concertada, medidas de conciliación, tampoco ha dicho nada de Davalor...".



Chivite ha añadido que Barkos "ha dedicado mucho tiempo a la palabra diálogo y acuerdo", pero "diálogo y acuerdo sólo con los suyos", le he reprochado. A su juicio, la presidenta "ha sido incapaz de salir más allá de su corro de los 26".



Desde el PPN, Ana Beltrán ha manifestado que la presidenta "o falta a la verdad o se cree sus propias falsedades". "Ha presentado una Navarra que es la que debería ser pero no la que es", ha dicho, para opinar que "tenemos una Navarra cada vez más desdibujada y más cercana al País Vasco".



"Tenemos una Navarra en la que los padres no pueden elegir la educación que quieren para sus hijos", ha censurado Beltrán, quien ha criticado el programa Skolae, "de adoctrinamiento puro y duro". Ha pedido, además, "una Navarra con menos impuestos, con mayor libertad".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha destacado que la presidenta del Gobierno foral "ha dejado claro con datos muy concretos que Navarra funciona bien y que en estos momentos tenemos una Navarra mucho más cohesionada, una Navarra plural, donde las personas vivimos en mejores condiciones".



"Estamos orgullosos de haber participado en este cambio político que ha supuesto un cambio de rumbo muy importante en las políticas de recortes que estaba aplicando UPN", ha expuesto De Simón, quien ha considerado que "han sido mucho mayores los aciertos y los logros que los desencuentros o los posibles fracasos".

