Araiz afirma que "este viaje ha merecido la pena" y dice que van "por el buen camino"

Actualizada 18/10/2018 a las 14:38

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, ha afirmado este jueves, en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que "este viaje ha merecido la pena" y ha asegurado que "vamos por el buen camino".



Araiz ha señalado que en el debate "hemos visto a un portavoz de UPN en la crispación, con planteamientos anacrónicos, sin un planteamiento de construcción, un partido que ha pasado de estar en el Gobierno a ser un partido bronco".



Se ha referido a la portavoz del PSN, a quien ha reprochado que "se ha adelantado seis meses y ha confundido este debate con un mitin electoral". "Primero tienen que pasar las elecciones y veremos cómo nos pondrá la sociedad a cada fuerza", ha dicho.



El portavoz de EH Bildu ha señalado que "nos queda mucho por recorrer", pero "vamos por el buen camino, la dirección es correcta". "En conjunto, estamos satisfechos porque la dirección general es correcta", ha insistido.



A su juicio, "este viaje ha merecido la pena y va a seguir mereciendo". "El esfuerzo colectivo, ese auzolan masivo tras las elecciones de 2015, sigue más vivo que nunca", ha opinado.



Ha puesto en valor los "pasos dados por el Gobierno" y ha compartido con la presidenta que se están haciendo "muchas cosas". "Los indicadores más importantes de Navarra son mejores que los heredados en 2015, eso es un dato irrefutable", ha expuesto.



Sobre política lingüística, Araiz ha comentado que "se podía haber actuado con más alcance y valentía", pero ha indicado que "se han dado pasos positivos". En su opinión, tras el trabajo de una ponencia en esta materia, "es la hora de abrir una puerta que ha estado cerrada 32 años, tenemos oportunidad para ello y hay que aprovechar esa oportunidad". Ha defendido así "superar la zonificación" en Navarra y "hacer oficial en todo el territorio" el euskera. "Con una nueva ley garantizaríamos los derechos de la ciudadanía", ha dicho.

CAMBIO "IMPARABLE"



El portavoz de EH Bildu ha indicado que "en los próximos meses el trabajado del Parlamento va a ser frenético" porque "nos queda mucho trabajo". "La legislatura ni está acabada ni se ha acabado", ha dicho, para defender que "el cambio debe continuar profundizando en medidas para la sociedad navarra".

Ha afirmado así que "nuestro compromiso es reforzar el cambio, que resulte ganador". "Estamos dispuestos, nos tienen a su disposición para trabajar con ambición y lealtad para profundizar en el cambio", ha dicho, para valorar que "somos diferentes, lo que le otorga un valor añadido".

Tras señalar que "hemos sido capaces de llegar a un acuerdo entre diferentes", ha aseverado que "es formidable lo que hemos hecho". "Sin soberbia, es para sentirse orgullosos, con sus carencias y fallos, queremos cambios más profundos", ha comentado, para indicar que "continuemos juntos ese camino que no ha hecho más que empezar".



Araiz ha comentado que ha habido "carencias" al gestionar los desacuerdos en el seno del cuatripartito y "de ahí hay que extraer enseñanzas".

Se ha dirigido a UPN, para decirle que "el pueblo decidirá y no volverán ustedes al Gobierno, estarán en la oposición, pero prefieren enfangar la situación porque no tienen nada que ofrecer a la sociedad navarra". "Es importante que UPN tome otro camino; les consideramos parte importante de Navarra, por ello nos dirigimos a ustedes con respeto y pedimos que jueguen con honestidad, no obstaculicen los temas provechosos para la sociedad", ha pedido.

Y al PSN, también le ha indicado que "a veces sueñan con tocar poder", pero "continúan al son de los latidos del régimen". "No son ustedes de fiar", les ha dicho, para comentar igualmente que "son parte importante de la sociedad navarra y esperemos que recuperen la conciencia de lo pasado y adopten otra postura".



Araiz ha concluido mostrando su "compromiso" con el cambio para "avanzar todo lo posible". "Si el cambio es algo es la fuerza de la sociedad que lo posibilitó", ha expuesto.

Ha señalado que desde EH Bildu "queremos soberanía, Navarra tiene que decidir con quién y qué tipo de relaciones quiere tener, por eso el cambio tiene que ir hacia adelante" y ha añadido que "si es preciso la próxima legislatura habrá que debatir si fuera preciso y tomar decisiones en relación al estatus político de Navarra".

