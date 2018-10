Barkos dice que el Gobierno ha "encauzado y enderezado" el proyecto del Canal de Navarra

Actualizada 18/10/2018 a las 10:23

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que el Ejecutivo ha "encauzado y enderezado" el proyecto del Canal de Navarra "para poder abordarlo con las máximas garantías técnicas, jurídicas y económicas, atendiendo al interés general", tras criticar que anteriores Gobiernos hicieron una "pésima gestión" en esta materia.



Durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Barkos ha manifestado la apuesta del Ejecutivo foral por "llevar a la Ribera toda el agua disponible para satisfacer las demandas de agua de boca de calidad y riego, y al menor precio posible".



La jefa del Ejecutivo ha señalado que el pasado mes de marzo la sociedad CANASA adjudicó la redacción del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra por importe de 1,1 millones de euros.



Barkos ha explicado que "en diciembre de 2018 se presentarán al Consejo de Administración las diferentes alternativas técnicas y, mientras tanto, seguimos a la espera de definir con el Estado los términos de la financiación".



La jefa del Ejecutivo ha defendido que la gestión llevada a cabo por el Gobierno en esta infraestructura "ha sido seria y rigurosa, en una tarea harto difícil, ya que hemos tenido que reconducir, una vez más, la pésima gestión de gobiernos anteriores". "Nos hemos visto obligados a resolver cuestiones administrativas complejas: el expediente de reequilibrio y la convalidación de las modificaciones contractuales del ramal del Arga, porque no lo había hecho el anterior Ejecutivo, y el no hacerlo implicaba no poder continuar con las obras", ha indicado.



Además, ha señalado que "la decisión del gobierno anterior de asumir el coste de la infraestructura principal fuera de CANASA y utilizar la fórmula del 'peaje en la sombra' ha provocado que una inversión de 73,7 millones de euros (precio de adjudicación) pase a costar 443,4 millones".

Tras ello, ha afirmado que han "encauzado y enderezado el proyecto para poder abordarlo con las máximas garantías técnicas, jurídicas y económicas, atendiendo al interés general, y seguimos trabajando en ello".



Barkos ha señalado que en estos momentos, a punto de completarse el ramal del Arga de la ampliación de la primera fase, "hemos avanzado también en la tramitación de los nuevos tramos del ramal del Ega -ya se ha aprobado la modificación del trazado- y el PROSIS de las zonas complementarias está en la fase final de su tramitación".



La presidenta del Gobierno ha asegurado que "en esta economía de futuro por la que apostamos, tenemos muy en cuenta la importancia de consolidar el sector agrario para mantener su peso dentro de la estructura económica de Navarra y mejorar su competitividad". "Así lo refleja el incremento presupuestario de un 28,6% esta legislatura", ha asegurado.



De este modo, ha resaltado que se han reforzado las líneas orientadas hacia las inversiones en explotaciones y la incorporación de personas jóvenes al sector, así como las dirigidas al impulso de sistemas productivos más eficientes económicamente, "sostenibles desde el punto de vista ambiental y responsables desde lo social". "En breve lanzamos una nueva convocatoria, dotada con 13,5 millones de euros", ha asegurado.

