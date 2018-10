AFAPNA exige la defensa de los derechos de los aspirantes en OPE de 2019

Actualizada 18/10/2018 a las 12:50

El sindicato AFAPNA ha instado a la Administración educativa a una interpretación de la normativa de gestión temporal de interinos que proteja a todos aquellos aspirantes a la próxima oposición docente de 2019.



Dada la "ambigüedad" del artículo 6 de la nueva Orden Foral 51/2018, y siendo esta la primera vez que se va a aplicar dicho artículo, a AFAPNA le preocupa que se aplique de manera "que no beneficie a todos los opositores".



El sindicato defiende que se guarde la nota de las tres últimas convocatorias "independientemente de que se presenten o no al proceso selectivo" y así se o ha comunicado a la Administración en una reunión, ha señalado en un comunicado.



AFAPNA, que ha presentado un escrito defendiéndolo, espera que dada la "importancia" de esa interpretación se valore lo expuesto por el sindicato, "defendiendo los intereses de todos los aspirantes para las oposiciones futuras".



Además, se reitera en defender unas oposiciones docentes "con pruebas objetivas y no eliminatorias".

