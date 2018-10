Actualizada 16/10/2018 a las 17:48

El grupo 'Que nos quiten lo bailao', formado por madres navarras que reclaman la devolución de las retenciones de IRPF en permisos de maternidad, ha afirmado que no quiere ser "parte de ningún juego político" y ha señalado que son "madres de todos los colores, pensamientos y sentimientos en busca de un derecho, en busca de lo justo, porque así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo".



Por ello, han pedido que no se les "utilice". "No queremos formar parte de ningún juego político, ni pertenecemos a nadie", han señalado en un comunicado, en el que explican que "esta movilización es fruto de la indignación de un grupo de madres, que ni tan siquiera se conocen apenas personalmente y las redes sociales han unido".



Tras ello, han señalado que seguirán "trabajando para que se escuche nuestra voz y la de otras muchas madres en nuestra misma situación" y ha pedido "responsabilidad y respeto".

