El Gobierno de Navarra insta al central a publicar las inmatriculaciones de la Iglesia

Actualizada 03/10/2018 a las 12:59

El Gobierno de Navarra ha aprobado un acuerdo en su sesión de este miércoles por el que insta al Gobierno central a hacer público el listado de inmatriculaciones de bienes inmuebles a favor de la Iglesia Católica que se han realizado en Navarra entre 1998 y 2015.



En el mismo acuerdo, el Gobierno de Navarra pide también la relación de las inmatriculaciones que se llevaron a cabo antes de la modificación legislativa de 1998.



La finalidad de la petición es que tanto particulares como instituciones públicas pueden actuar en defensa de sus derechos si entienden que estos han sido perjudicados por la actuación de la Iglesia, ha dicho en conferencia de prensa la consejera portavoz, María Solana.



Y ha recordado al respecto que el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, modificó determinados artículos del Reglamento Hipotecario, suprimiendo así la prohibición de inscribir los templos destinados al culto católico.



El Gobierno de Navarra subraya en su acuerdo que el levantamiento de la citada prohibición propició que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue aprobada por Decreto en 1946, hubiera inmatriculaciones masivas a favor de la Iglesia Católica.



Y subraya en este sentido que fueron decenas de miles tanto de edificios como de terrenos en todo el Estado los que fueron inmatriculados hasta que el precepto que lo favorecía fue modificado por ley en 2015.



El Ejecutivo afirma que en el caso de Navarra, estas inmatriculaciones han sido "especialmente numerosas", y de hecho apunta que están documentados 1.087 bienes inmatriculados por la Iglesia entre los años 1998 y 2007.



La cifra real es superior a esta pero la misma no se conoce ya que no se dispone aún de los datos de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998 y después de 2007.



Fue ya en 2017 cuando el Ministerio de Justicia solicitó al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación o listado de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica en virtud de la Ley Hipotecaria y por lo tanto posteriores a la modificación legal que se realizó en 1998.



Ha sido recientemente cuando se ha tenido conocimiento de que estos datos ya están disponibles y que se están siendo procesados para realizar dicho listado y su posterior publicación, lo que a juicio del Gobierno de Navarra "podrá facilitar que tanto entidades públicas como particulares que consideren que dichas inmatriculaciones no se ajustan a la legalidad puedan reclamar por las vías oportunas".



Además, el Ejecutivo foral destaca que se ha constatado que antes de 1998 también hubo bienes inmuebles que se inmatricularon en Navarra a favor de la Iglesia Católica "de manera generalizada".



Se trata, precisa, "tanto de bienes dedicados al culto de manera directa o indirecta, como también solares en los que se ubican iglesias, ermitas, cementerios, casas parroquiales o atrios, entre otros".



Y por ello, mediante el acuerdo de Gobierno aprobado en la sesión de hoy se insta asimismo al Gobierno central a que, a través del Ministerio de Justicia, solicite al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica en Navarra anteriores a esa modificación normativa de 1998.



De igual manera se pide también en este caso la posterior publicación del listado con el fin de que ciudadanos e instituciones puedan actuar en defensa de sus derechos.

