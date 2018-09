Koldo Martínez dice que la Enfermería es una "profesión sacrificada" e "infravalorada"

Actualizada 27/09/2018 a las 12:29

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha manifestado este jueves que la Enfermería es "una profesión sacrificadísima", "una profesión sin la que la que el sistema sanitario no podría ni siquiera subsistir y una profesión infravalorada".



Martínez ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación después de que el Sindicato de Enfermería de Navarra (Satse) le acusara este miércoles de "minimizar" el trabajo de las profesionales de Enfermería a "mero refuerzo del médico" y exigiera una disculpa.



El portavoz de Geroa Bai ha señalado que él dijo que "en la situación en la que estamos, con falta de pediatras no sólo en Navarra sino en todo el Estado, los niños y niñas pueden ser atendidos por médicos de familia reforzados con personal de enfermería experto en cuestiones de pediatría; eso es lo que yo dije y lo que mantengo".



Según ha dicho, "reforzar no quiere decir estar por encima o por debajo sino sumar fuerzas". "Yo nunca dije mero refuerzo, sino refuerzo y reforzar quiere decir sumar fuerzas", ha expuesto Martínez.



"Hablo de cuestiones de pediatría, no de cuestiones cualquiera como dice Satse que yo dije. Para nosotros cuestiones de pediatría son la prevención, la promoción y la atención", ha manifestado, para añadir que "toda mi vida me he dedicado a la Medicina y nunca me habrán oído comentarios en los que infravalore a la profesión de Enfermería, que es una profesión sacrificadísima desde que empiezan a estudiar; una profesión sin la que la que el sistema sanitario no podría ni siquiera subsistir y una profesión infravalorada".

