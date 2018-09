Beaumont niega instrucciones para que no se dé aviso a la Guardia Civil en emergencias

Actualizada 27/09/2018 a las 11:36

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado que "cada uno de los servicios públicos implicados" en la atención del tiroteo de Cáseda "hizo su trabajo como establecen los protocolos y además lo hicieron con rapidez y eficacia, como se deduce al constatar que desde el aviso hasta la detención de los presuntos autores de los hechos transcurrieron 17 minutos".



En respuesta a sendas preguntas de Geroa Bai y EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, ha afirmado que "el Gobierno de Navarra considera que los profesionales del 112 y del CMC de la Policía Foral dieron cumplimiento a los protocolos correspondientes y es contrastable con datos que han quedado registrados en los sistemas informáticos".



Beaumont ha señalado que, según el protocolo establecido, SOS Navarra debe derivar inmediatamente cualquier aviso al CMC de la Policía Foral, cosa que hizo el operador cuando recibió la llamada por el tiroteo de Cáseda. "El operador comunicó en solo 25 segundos con el CMC. Cumplió con extremada diligencia", ha indicado.



La consejera ha señalado que, tras recibir el aviso, la Policía Foral movilizó a sus unidades operativas y "en el mismo minuto transmitió aviso del incidente al COS de la Guardia Civil, quien informó que enviaba patrulla de Carcastillo". Por tanto, ha considerado que el CMC de la Policía Foral actuó también con "extremada diligencia".

Además, Beaumont ha indicado que, entre tanto, SOS Navarra "había movilizado ambulancias, el equipo médico de Sangüesa y un helicóptero". "En menos de 18 minutos se procedió a la atención de los alertantes, a la movilización de los recursos policiales disponibles, a la movilización de recursos sanitarios, a la recepción de la información facilitada por todos los intervinientes, a la localización y detención de los presuntos autores, a la información a la Guardia Civil, y a la coordinación de las actuaciones llevadas a cabo", ha indicado.



Beaumont ha negado además que ella haya dado ningún tipo de instrucción para que no se dé aviso a la Guardia Civil en situaciones de emergencias y ha argumentado que los profesionales no aceptarían esas instrucciones y que además deben cumplir con el protocolo existente. "¿Piensa el fraile que todos son de su aire? ¿Dio alguna vez el Gobierno de UPN instrucciones de que llamaran o dejaran de llamar a la Guardia Civil?", ha planteado.



Además, la consejera ha precisado que, según la información facilitada al Gobierno por la propia Guardia Civil, el horario de apertura del cuartel de Cáseda es de 9 a 14 horas y ha señalado que la Guardia Civil "siempre" ha transmitido que la movilización de sus recursos la realiza el propio Instituto Armado. "En el resto de Comunidades Autónomas las salas de 112 tampoco movilizan los recursos de Guardia Civil y Policía Nacional", ha señalado.



Beaumont ha adelantado además que ha solicitado la entrega de los datos actualizados sobre los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Navarra, dado que los datos que dispone el Gobierno de Navarra son de 2006. "Ya se los solicité a la anterior delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, en 2016 para elaboración del Plan Director de Policía Foral, quien no atendió la solicitud y dijo que había que facilitarlos en Junta de Seguridad", ha indicado.



La consejera ha afirmado que "los protocolos no se modificarán en función de críticas infundadas sino porque técnicamente sea procedente" y ha felicitado al personal del 112 y de Policía Foral, que "ha sido injustamente cuestionado después de hacer un trabajo ejemplar". Tras ello, ha pedido "menos tonterías, menos imputaciones falsas y un poco de cordura y dignidad pues en política no todo vale".



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "algunos partidos han tratado de obtener rédito político" con este asunto y frente a ello ha felicitado al personal del 112, "un equipo que trabaja durante 24 horas para que la ciudadanía navarra pueda tener un servicio de la calidad que tiene". "Merecen un respeto. Ha habido representantes en este Parlamento que han dicho que había animadversión a la Guardia Civil. Son declaraciones inaceptables", ha señalado.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "la oposición acusa con mentiras y no se le cae la cara de vergüenza". "Han pronunciado palabras irresponsables y temerarias", ha señalado, para preguntarse si "es posible mejor coordinación, porque en un minuto estaban avisadas Policía Foral y Guardia Civil, y en 17 minutos estaban detenidos los presuntos autores".



Koldo Martínez, que ha criticado durante su intervención al parlamentario de UPN Sergio Sayas y a la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha enfadado a estos dos parlamentarios, que han pedido un turno de palabra por alusiones, pero Unai Hualde, presidente de la mesa en ese momento, no lo ha visto oportuno. Sayas le ha acusado de "caciquismo" y Beltrán ha afeado que "dos portavoces del Gobierno", en alusión a EH Bildu y Geroa Bai, hayan preguntado al Gobierno sobre este tema.

