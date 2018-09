Actualizada 23/09/2018 a las 12:41

El secretario general de Podemos, Eduardo Santos, afirma que su partido está "cohesionado" y dispuesto a trabajar en el día a día y de cara a las elecciones de 2019, en las que la "apuesta" es renovar el cuatripartito para mantener el cambio en Navarra.



"La política es bronca y si no hay grandes titulares la gente piensa que no pasa nada", comenta, paro asegura Podemos está "tremendamente cohesionado y con ganas. Solo tenemos un problema, que se nos han quedado cuatro tránsfugas en el Parlamento de Navarra", un asunto que "está pasando factura mediática pero no tiene nada que ver con el partido, absolutamente nada".



De hecho asegura que se trata de "cuatro que han hecho ruido y daño" en Podemos pero "solo al principio", cuando causó "un cierto estupor" un comportamiento "tan desleal".

Después, "poco a poco, hemos ido asumiendo este comportamiento tan anormal y tan antidemocrático con cierta resignación y ahora ya que hagan lo que quieren, Podemos es otra cosa y tiene su carril", precisa, y agrega que "mucha gente" se les ha acercado en las últimas fechas al ver "el peligro que podía suponer que alguien suplantara la voz de Podemos y diera una imagen con la que muchos se sentían tremendamente avergonzados".



"Bonito no es y tampoco agradable", reconoce Eduardo Santos, que piensa que incluso "se ha puesto en peligro a las instituciones" porque estas cuatro personas "las han utilizado para intentar legitimar una posición política", pero sostiene que "ya ha quedado claro que hacen su propia política sin dar cuentas a nadie" y "sin control".



Niega así que sea cierto "el mantra" de que tras la crisis está la renuncia de la actual dirección de Podemos a los principios originarios de Podemos y explica que, aunque los partidos "no son una foto fija de sí mismos", el suyo "nunca se ha definido en el eje izquierda-derecha sino arriba-abajo" y ahí se mantiene, en la defensa de la ciudadanía más vulnerable.



Con este objetivo como "eje", Santos confía en que Podemos revalide en las urnas el apoyo de 2015, compitiendo con "la derecha pura y dura" y con los nacionalistas "en diferentes gradaciones", y que lo haga además "liderando" un espacio "social" que comparte con formaciones "como Izquierda Unida y Batzarre".



Sin querer hablar de momento de candidatos, por lo que "ni descarto ni afirmo" la posibilidad de ser uno de ellos, el secretario general de Podemos sí que defiende "una candidatura integradora de todas las sensibilidades del partido que genere una ilusión potente", en Navarra y también en Pamplona, donde concurrirán con su nombre por primera vez.



De su oferta a la ciudadanía, señala que mientras UPN y PP "solo hablan del pasado, incluso con nostalgia", alguno como Ciudadanos "irrumpen desde la insatisfacción populista" y otros "no se están subiendo al tren de lo que la gente pide", Podemos aboga por un nuevo modelo productivo y social.



Un reto en el que Navarra parte en opinión de Eduardo Santos con una fortaleza demostrada en esta legislatura, "la evidencia de que el diálogo entre diferentes puede construir una Navarra también diferente, una Navarra en movimiento".



Por eso, asevera, la "apuesta es el cuatripartito, donde tenemos un recorrido y una trayectoria que nos permite saber dónde estamos cada uno y plantear las cuestiones de forma leal y eficaz".

Una alianza en la que Eduardo Santos no ve al PSN como compañero de viaje porque "no es un espacio de progreso en Navarra, es un partido que tradicionalmente ha apoyado a la derecha, y no tiene credibilidad en este sentido", aunque aclara que "Podemos no pone vetos" porque "una de las esencias del cambio es el diálogo" y "en política no dialogar es un error".



Se muestra asimismo seguro de que la crisis vivida en Podemos no pondrá en peligro sus resultados en las urnas por una doble presencia electoral, y descarta igualmente que se pueda poner en peligro el cambio político en la comunidad por una división que lleve a perder peso en el Parlamento.

Y al respecto indica que el primer motivo por el que no tiene esos temores es porque "construir un proyecto político nuevo cuesta, hay que trabajar", y en segundo lugar porque además quienes hoy están fuera de Podemos "no tienen ninguna propuesta que hacer".

