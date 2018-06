Podemos ha requerido al Parlamento de Navarra a "no apoyar iniciativas que provengan de parlamentarios tránsfugas" y a "desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de las medidas disuasorias".



La formación morada ha apelado al Pacto Anti-Transfuguismo después de que los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra hayan dejado en manos de la Mesa de la Cámara la decisión de autorizar o no el cambio de nombre del grupo parlamentario de Podemos a 'Orain Bai-Ahora Sí'.



En este sentido, Podemos ha afirmado en un comunicado que los cuatro parlamentarios que han registrado el cambio de denominación del grupo "están constituyendo de forma encubierta un nuevo grupo parlamentario, algo definido como transfuguismo político en el propio pacto". Por ello, ha solicitado a la Cámara foral el compromiso de que "la voluntad manifestada por la ciudadanía en las urnas sea respetada".



El partido ha registrado una propuesta de declaración institucional, que se debatirá en la Mesa y Junta de Portavoces del próximo lunes, en la que se incide en la necesidad de acuerdo entre las fuerzas políticas "como factor imprescindible para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad provocadas por conductas particulares de transfuguismo a las que el Derecho en ocasiones no puede dar respuesta".



El texto advierte de que "el fenómeno del transfuguismo político, en la medida que éste se produce en una misma legislatura y tiene efectos inmediatos sobre la representatividad política", puede "cambiar la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas".



Podemos ha destacado que el Pacto Anti-transfuguismo, firmado en 1998 por varios partidos estatales, "permitió consolidar la conciencia social del carácter inadmisible del transfuguismo". Por ello, ha pedido a la Cámara foral que "reconozca estos acuerdos" y ha recordado que "los partidos políticos firmantes declararon su voluntad de extender los principios y contenidos del pacto, en lo que fuese de aplicación, a las Comunidades Autónomas y sus parlamentos autonómicos".

