Navarra trabaja en el primer programa global de prevención de las ITS

El Instituto de Salud Pública y Laboral está ultimando el borrador del primer programa global de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de Navarra, que podría estar finalizado en los próximos meses, así como una nueva campaña de sensibilización y concienciación.



Así lo ha manifestado este martes la directora gerente del instituto, Mª José Pérez Jarauta, quien junto a la jefa de la sección de Promoción de la Salud, Margarita Echauri, ha comparecido en comisión parlamentaria para informar sobre el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y explicar las medidas que se van a adoptar para su prevención en Navarra.



"En este año 2018 está previsto desarrollar el primer programa global de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual en Navarra, y también está prevista una campaña específica", ha manifestado.

Tras indicar que la prevención de las ITS requiere de un conjunto de medidas "muy diversificadas", ha recordado que durante esta legislatura en Navarra "se vienen manteniendo las líneas de actuación que ya existían" y que eran "buenas", pero que además "se están reforzando y ampliando".



En cuanto a las líneas de acción que se están siguiendo en la Comunidad Foral, ha destacado la eficacia del sistema de información y vigilancia, además de programas de vacunaciones, la creación de grupos de trabajo de personas expertas "para mejorar medidas con un consenso técnico suficiente", programas de diagnóstico y tratamiento precoz, y campañas de información, sensibilización y educación afectivo sexual.



Por su parte, Echauri ha afirmado que actualmente se está diseñando una nueva campaña preventiva de información y sensibilización, que podría ponerse en marcha en otoño. Igualmente, ha anunciado que este mes de octubre se realizará un taller de sexualidad para mayores.



Entre otros aspectos, también ha recordado que la educación sexual se está abordando en los centros de salud, educativos e incluso universitarios, ya que la UPNA cuenta con un diploma de especialidad en Educación Sexual y un programa conjunto de grado y especialidad para los alumnos de Salud y Ciencias Humanas.



Esta sesión tenía lugar después de que la semana pasada la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Navarra y la Asociación Sare comparecieran en el Parlamento para advertir de que las infecciones de transmisión sexual mantienen una tendencia ascendente en Navarra, asegurando que en los últimos cinco años ha habido 212 nuevos diagnósticos de VIH (5 en 2017, resultando fallecido uno de ellos).



"Parece que nos hemos olvidado de las ITS, no se han hecho desde las Administraciones estrategias, campañas ni especial hincapié en la prevención y esto es lo que ocurre", ha lamentado Pérez Jarauta, que fundamentalmente ha achacado este aumento de las ITS a la realización de prácticas sexuales de riesgo sin protección.



También ha considerado que en este incremento de casos detectados ha podido influir la falta de información y educación sexual, así como la mejora de la práctica clínica en los últimos años, lo cual provoca que se declaren más casos.



En nombre de Geroa Bai, Virgina Alemán les ha felicitado por las líneas de actuación llevadas a cabo y ha recordado que "se han dado avances significativos a lo largo de esta legislatura", citando como ejemplo de ello el decreto de salud sexual y reproductiva y el programa Skolae. Sin embargo, ha advertido que "no hay que bajar la guardia" porque "queda mucho por hacer".



En la misma línea se ha posicionado Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, que ha subrayado que "nadie puede poner en duda la apuesta clara que se ha realizado esta legislatura" en este aspecto, y se ha mostrado "convencida" de que "de aquí a pocos años va a haber diferencias en los datos".



También la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha puesto en valor la actividad realizada en esta legislatura, al igual que el portavoz de IE, José Miguel Nuin, que se ha congratulado especialmente por el desarrollo del primer plan de prevención de ITS.



La socialista Nuria Medina ha criticado la ausencia de campañas institucionales de prevención realizadas hasta el momento y la regionalista Begoña Ganuza ha esperado que con las medidas expuestas "haya resultados más satisfactorios".



El popular Javier García ha lamentado que se ha actuado "con cierta tardanza" a la hora de "poner en marcha ciertas medidas" y ha apostado por incrementar el número de programas. "Se critican años anteriores pero los datos demuestran que no eran tan altas las infecciones como lo son a día de hoy", ha matizado.

