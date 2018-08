Denunciada una camionera en Tudela que amamantaba a su bebé mientras conducía

Actualizada 24/08/2018 a las 09:48

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Tudela, han denunciado recientemente a una mujer que, al parecer, conducía dando el pecho a un bebé de corta edad, según informa el citado cuerpo policial. Los agentes recibieron el aviso de un conductor que afirmaba haber visto en la Autovía del Ebro, a la altura de Tudela, un camión circulando irregularmente. La conductora portaba un niño en brazos.

La patrulla localizó el vehículo, un semirremolque, con matrícula extranjera, ocupado por la conductora y un bebé, que no utilizaba ningún sistema de retención infantil. La mujer reconoció a los agentes que conducía dando el pecho a su hijo.

Además, circulaba con cortinillas, que tapaban completamente las ventanillas laterales de la cabeza tractora, lo que impedía una adecuada visibilidad del entorno del vehículo.

En ese momento, los policías redactaron sendas denuncias por no emplear el correspondiente sistema de retención infantil y por el uso de cortinillas. Como los agentes no habían sido testigos de la falta de atención a la conducción al amamantar al niño, no fue denunciada por ese concepto.

Finalmente, unos familiares acudieron a hacerse cargo del bebé. La conductora pagó al contado las denuncias y continúo su ruta.

