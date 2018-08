Las vacaciones de dos navarras junto a los refugiados en Grecia

13/08/2018 a las 06:00

Yusef es afgano. Tiene 11 años y lleva ya un tiempo en Atenas. Es un chaval maduro, educado, simpático. Pregunta de dónde eres. Si la respuesta es España quiere saber si prefieres a Ronaldo o a Messi. Él suspira por cualquiera de los dos. Por un balón, por una televisión donde ver fútbol. No tiene una cosa ni la otra. Pero sonríe y te ofrece agua de la fuente, un 20 de julio, en el estío contumaz de Atenas, a 38 grados de temperatura. “Toma tú, porque si no, me puedo beber yo solo t

Selección DN+