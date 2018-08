Actualizada 10/08/2018 a las 14:38

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha rechazado "una jornada más de acoso y persecución" contra los miembros del Instituto Armado este viernes en el municipio navarro de Etxarri-Aranatz.



En un comunicado, la asociación ha afirmado que "cada agosto los guardias civiles asistimos en algunos municipios navarros a jornadas festivas en las que el motivo de celebración no es otro que acosar y perseguir a los miembros de esta institución".



Según ha indicado la entidad, "este agosto el pistoletazo de salida es este viernes en el municipio de Etxarri Aranatz donde, para cubrirse las espaldas, han denominado a este día festivo como el 'Día del inútil', estando previsto que se lleven a cabo parodias contra la presencia de nuestros compañeros y otras instituciones del Estado en la Comunidad foral".



Parodias, ha agregado la asociación, que "culminarán con un desfile de inútiles y una pegada de carteles en apoyo de los presos de ETA".



Desde AEGC han señalado que no necesitan ver las imágenes de ese desfile para "saber que una vez más seremos nosotros, los guardias civiles, los que acapararemos todas sus mofas y vejaciones" y han afirmado que tampoco se sorprenderán de que "a pesar de que exijamos que se estudien las posibles consecuencias penales de todos estos actos, al final la justicia decida encuadrar todo bajo el derecho a la libertad de expresión y, como el año pasado, permitir que todo quede impune".



"Estamos de acuerdo en que el derecho a la libertad de expresión es inalienable e inviolable, pero mientras no entre en colisión con los derechos de los demás ciudadanos. Aunque este año los vecinos de Etxarri Aranatz no se irán de 'Tiro al facha' y se limitarán a 'procesionar inútiles', creemos que la situación de acoso y vejación se va a volver a repetir y los que van a sufrir esta tensión no serán solo nuestros compañeros, también sus familias serán acosadas", han advertido desde la asociación.



En este sentido, han manifestado que no cuestionan a la justicia, pero "sí recordamos que de las palabras a los hechos solo hay un pequeño paso, ese que se dio en la localidad vecina de Alsasua con la agresión a dos compañeros y sus parejas y que ha llevado a ocho jóvenes a entrar en prisión".



"Precisamente Alsasua será la próxima en celebrar sus fiestas y no nos gustaría que lo que hoy va a ocurrir en Etxarri Arantz sea el preámbulo de lo que tengan que sufrir nuestros compañeros y sus familias en esta otra localidad navarra que también comenzará sus fiestas patronales la semana próxima", han expuesto desde la asociación.



Según han indicado, en AEGC son "conscientes" de que la sociedad vasca y navarra "desea vivir en paz y tolerancia, por eso no se puede aceptar que en algunos municipios, minoritarios, sean unos pocos los que decidan que sólo los que piensan como ellos tienen derecho a vivir en esa paz y tolerancia".

