Esparza dice a PSOE y PP que su "enfrentamiento debilita al Estado y las víctimas del terrorismo"

Actualizada 09/08/2018 a las 12:51

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afeado a PSOE y PP su "actitud de enfrentamiento que ambos partidos han protagonizado a raíz del acercamiento de los primeros presos de ETA al País Vasco", una actitud que, a su juicio, "debilita al Estado y las víctimas del terrorismo".



"Sus excesos verbales y sus posturas tan enfrentadas e irresponsables suponen un lamentable espectáculo y lo único que hacen es debilitar al Estado y a las víctimas del terrorismo", ha señalado Esparza en un comunicado.



El presidente de los regionalistas ha pedido a los dos partidos "unidad" y que "no se haga política con un tema tan serio y sensible como el terrorismo, que ha costado tanto sufrimiento y dolor a la sociedad española".



"Se trata de las dos principales formaciones de nuestro país, que deben mantener la cordura, la firmeza y la unidad respecto al terrorismo y no dejarse guiar por planteamientos partidarios. Estas disputas sólo benefician a los enemigos del Estado, al entorno radical que sigue poniendo obstáculos a la convivencia en muchos lugares de Navarra y del País Vasco y a los intereses de los independentistas", ha aseverado.



Para Esparza, "es inadmisible que se mantengan posturas diferentes en función de si se está en la oposición o en el gobierno y que la estrategia política acabe anteponiéndose a la coherencia y a la seriedad".



"La política penitenciaria no puede ser un intercambio de cromos o el pago a favores obtenidos y, desde luego, los acuerdos con el PNV no pueden servir en ningún caso para reescribir la historia de ETA", ha manifestado, para agregar que "la política penitenciaria tampoco puede convertirse en un campo de batalla para dañar al adversario". "Los presos terroristas y sus defensores estarán muy contentos al ver semejante refriega política en la que caen los demócratas", ha añadido.



El presidente de UPN ha reiterado que "la política penitenciaria debe basarse en el escrupuloso cumplimiento de la legalidad". En su opinión, "no caben beneficios ni concesiones a quienes han cometido atentados o delitos de terrorismo y siguen sin colaborar con la justicia para esclarecer las decenas de crímenes que hay sin resolver, como tampoco se puede tolerar que se siga recibiendo a los miembros de ETA como héroes cuando salen de la cárcel".



A este respecto, ha exigido al presidente Sánchez "lo mismo que exigió a Rajoy para llegar al acuerdo de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que el Pacto Antiterrorista no sea sustituido por otros foros o mesas de diálogo con los nacionalistas que excluya al resto de formaciones democráticas y a UPN, que también ha sufrido en su propia carne la sinrazón del terrorismo, a la hora de abordar el final del terrorismo".



Por último, Javier Esparza ha manifestado que "UPN siempre ha estado, está y estará con las víctimas, que merecen todo el apoyo y respeto de la clase política y de la sociedad en su conjunto".



