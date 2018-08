La primera ola de calor del verano dejará en Navarra temperaturas de hasta 40 grados

Actualizada 01/08/2018 a las 13:49

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por ola de calor desde este miércoles 1 de agosto hasta, al menos, el próximo lunes 6 de agosto, que dejará en Navarra temperaturas de hasta 40 grados.



En concreto, el área donde se registrarán las temperaturas máximas más altas en Navarra será el extremo sur de la comunidad (Bardenas Reales, Ribera de Tudela y localidades próximas como Sartaguda, Azagra o Carcastillo), donde rondarán los 37-40ºC a partir de este jueves. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 y 23ºC.



Se considera ola de calor cuando se superan durante al menos tres días seguidos y de forma generalizada y aproximada los 34ºC en vertiente cantábrica y Pirineos, 36ºC en la zona centro y 38ºC en la Ribera.



Durante el fin de semana y el lunes y martes de la próxima semana se espera que las temperaturas se mantengan en los valores anteriormente citados y se prevé que solo experimenten ligeras variaciones, ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra en un comunicado.



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado el decálogo 'Disfruta este verano con salud' que incluye recomendaciones para prevenir los problemas derivados de la exposición a altas temperaturas.



Así, recomienda beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed y con independencia de la actividad física que realice; y no abusar de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, ya que pueden hacer perder más líquido corporal.



Además, subraya que aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, se debe prestar especial atención a bebés y niños pequeños, mayores y personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor y la deshidratación, como las patologías cardiacas.



Asimismo, recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite; procurar reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00); y usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.



No dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a niños, ancianos o enfermos crónicos); consultar a un médico ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas; mantener las medicinas en un lugar fresco y hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor son otras de las recomendaciones.



SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE TEMPERATURAS



Por otro lado, y dentro del Plan verano 2018, el Ministerio ha puesto en marcha un Servicio de Suscripción de Temperaturas y Niveles de Riesgo para que las personas que lo deseen puedan recibir esa información de manera gratuita por e-mail o SMS.



Una vez realizada la suscripción, el usuario recibirá cada día los datos de las temperaturas máximas y mínimas de la provincia solicitada y el nivel de riesgo. Este servicio estará activo hasta el 15 de septiembre.



Además, se recomienda consultar las predicciones meteorológicas y actualización de avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la página de AEMET (www.aemet.es).

