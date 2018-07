Actualizada 29/07/2018 a las 13:34

EH Bildu ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional de anular la mayor parte de la ley foral de víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos y ha considerado que el Constitucional "vuelve a amparar la impunidad contra las víctimas navarras de la violencia del Estado".



EH Bildu ha afirmado en una nota que "se trata de una decisión política absolutamente inadmisible" y ha explicado que precisamente la semana pasada registró una moción instando al Gobierno de España a retirar el recurso interpuesto sobre esta ley, que actualmente estaba suspendida.



La formación abertzale ha considerado que la anulación de la norma es "muy grave" por dos motivos. "Por un lado, porque es un nuevo ataque a nuestro autogobierno. El Estado vuelve a negarnos el derecho a tomar nuestras propias decisiones y dictar nuestras propias leyes, utilizando a sus tribunales para paralizar en Madrid lo aprobado por mayoría en Navarra", ha indicado.



Por otro lado, ha afirmado que era "una ley necesaria para el reconocimiento y la reparación de unas víctimas que el Estado pretende seguir manteniendo ocultas y ninguneadas". "Siguen queriendo meter debajo de la alfombra a víctimas provocadas por los aparatos del Estado como Germán Rodriguez, Gladys del Estal, Mikel Zabalza y tantas otras, que al parecer no encajan con el relato que se pretende imponer", ha añadido.



EH Bildu ha asegurado que la sentencia "vuelve a amparar la impunidad de quienes realizaron esos actos y deja en un callejón sin salida a las víctimas que buscan reconocimiento, justicia y reparación. La imposibilidad de que organismos independientes esclarezcan lo que precisamente los poderes y la justicia española no han querido aclarar, deja maniatada cualquier pretensión de avance y reconocimiento. Así mismo, resultan significativos en este sentido la opinión de los 5 magistrados del Tribunal Constitucional que han suscrito los votos particulares a la sentencia y que sostienen y defienden que son perfectamente viables y legales investigaciones o comisiones independientes que traten de arrojar luz sobre todos los sucesos que quedan por investigar ya que el objetivo primordial no es otro que reconocer y reparar a las víctimas. Ante esta situación, EH Bildu defiende que hay que analizar todas las vías para hacer efectivo el reconocimiento de estas víctimas y anuncia que planteará las iniciativas necesarias encaminadas a ese fin.

Selección DN+