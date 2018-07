Actualizada 25/07/2018 a las 14:09

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha recibido este miércoles en el Palacio de Navarra a 94 niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz' que permanecen en la Comunidad foral entre el 26 de junio y el 25 de agosto. Junto a los menores, también han estado presentes las familias que los han acogido.



Al acto han asistido asimismo el delegado saharaui en Navarra, Badadi Benamar, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno, Miguel Laparra y la representante de la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara, Carol García.



La presidenta ha dado la bienvenida a los niños a "la que es desde hoy" su "nueva casa". "A mí, como presidenta de Navarra, al conjunto de mi Gobierno y, en general, al conjunto de la sociedad navarra nos hace una especial ilusión que podáis estar con nosotros en este programa, que podáis disfrutarlo y que podamos convivir en estos días de verano", ha reconocido.



Asimismo, Barkos ha agradecido a la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara y a la delegación saharaui "el esfuerzo, el trabajo y la colaboración" que están realizando "para que los niños puedan disfrutar de estos días de asueto y convivencia en Navarra". "También quiero agradeceros de corazón el que la causa del pueblo saharaui no se olvide, que siga presente en la conciencia de las instituciones y de la ciudadanía", ha añadido.



La presidenta ha señalado que las familias que han acogido a los niños son "los mejores embajadores de lo que la solidaridad representa en Navarra". Por ello, Barkos les ha mostrado su "reconocimiento".



Por último, la presidenta se ha referido a los cooperantes de Navarra que anualmente se desplazan a los diferentes campos de refugiados de la provincia de Tinduf, en el suroeste de Argelia, "para mejorar la asistencia sanitaria en distintos dispensarios como los de Rabuni, Guelta, Dakhla o el hospital regional de Layun, y contribuir a llevar libros de texto a las escuelas y alimentos básicos a las familias".



Barkos ha instado a los niños a "disfrutar mucho en estas semanas, jugar, descansar" y, sobre todo, volver a casa con "el convencimiento de que no están solos" y que "en Navarra hay muchas personas y familias que se preocupan por su futuro y por el futuro del Sáhara".



Por su parte, el delegado saharaui, Badadi Benamar, ha señalado que "es una gran satisfacción, no solo para los jóvenes visitantes, sino también para los más mayores", estar en "esta casa" y ver a sus "amigos que dirigen el destino de la Comunidad foral de Navarra".



El delegado ha reiterado su agradecimiento "al Gobierno de Navarra y a las diferentes corporaciones navarras" que "acompañan" a los saharauis en los campamentos. Una ayuda que, según ha dicho el delegado, les llena de "entusiasmo y resistencia" y les "alivia en el sufrimiento".



"Por eso, queremos que, de una forma u otra, Navarra esté presente en los campos de refugiados saharauis, porque esta Comunidad es especial para nosotros, tiene un eco que se oye en todas las jaimas", ha afirmado.



El delegado ha subrayado que la "solidaridad" de Navarra "dignifica" al pueblo saharaui porque "hay un Gobierno y una sociedad" que les "brinda lo mejor de sí" para que "las cosas funcionen lo mejor posible".



Según Benamar, a pesar de "cuestiones dolorosas" como "el calor" (según el delegado, en los campamentos se están alcanzando los 53 grados) o "la escasez de agua", el pueblo saharaui "resiste porque es su deber".



Antes de concluir, Badadi Benamar ha destacado que "en los últimos tiempos, los organismos internacionales han reseñado los logros del pueblo saharaui".

