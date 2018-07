Beltrán (PPN) pedirá una comisión de investigación sobre Davalor

Actualizada 18/07/2018 a las 15:27

La presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN), Ana Beltrán, ha señalado este miércoles que contactarán con los grupos parlamentarios para pedir una comisión de investigación en la Cámara foral sobre Davalor.



Según ha indicado Beltrán en un comunicado, "es indignante que a día de hoy siga sin haber una explicación por parte del Gobierno de Navarra ante un tema de extrema gravedad", tras conocerse que "Davalor ha entrado en concurso de acreedores, y tras saberse que ha pedido un procedimiento de convenio anticipado a pesar de no haber presentado cuentas desde 2015".



A su juicio, "se está jugando con el dinero de los pequeños inversores, que invirtieron confiando en el Gobierno de Navarra, y con el dinero de todos los navarros, que han visto cómo se han malgastado 2,6 millones de euros en una empresa ruinosa desde el principio".



Beltrán ha manifestado que desde el Partido Popular de Navarra ya pidieron la comparecencia urgente del vicepresidente Ayerdi "al conocerse el concurso de acreedores", pero que "debido al periodo estival, esperábamos que al menos desde el Gobierno tuvieran la decencia de dar explicaciones antes de la comparecencia". "Vemos que no es así, nadie ha dado la cara en relación a este asunto tan grave, por lo que no nos queda más remedio que tomar de nuevo las riendas, y hablar con el resto de partidos políticos para pedir una comisión de investigación que aclare este asunto", ha criticado.



En su opinión, "desde el inicio el proceso comenzó viciado, todo por una decisión atípica, una apuesta personal del vicepresidente Ayerdi, que se tomó sin informes técnicos, a través de una petición expresa del vicepresidente a Sodena, algo sin precedentes, cuando ya la empresa pública había desestimado invertir en esta empresa".



Ha manifestado la líder 'popular' que el Partido Popular ya pidió un informe a Comptos al respecto, y que dicho informe "dejaba claro que el préstamo participativo inicial había sido concedido de manera inusual, pero, sorprendentemente, Comptos no hizo valoraciones ni recomendaciones al respecto, en contra de lo que suele hacer habitualmente".



"También desde el PPN hemos pedido explicaciones sobre este asunto a la presidenta Barkos, que siempre ha respaldado a su vicepresidente, y que se ha limitado a lanzar balones fuera. Por lo tanto no nos queda otro remedio que actuar, y creemos que se dan causas sobradas para que el Parlamento investigue las responsabilidades económicas y políticas del que ya podemos llamar 'Caso Davalor', pues no puede quedar sin esclarecer la causa por la que el Gobierno de Navarra ha comprometido el dinero de todos los navarros en una empresa en la que la propia Sodena, en 2015, rechazó invertir", ha concluido Ana Beltrán.

