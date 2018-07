Actualizada 19/07/2018 a las 12:41

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha criticado que la accesibilidad universal siga siendo una tarea pendiente en los Sanfermines, lo que dificulta que los discapacitados y sus familias puedan disfrutar en igualdad de condiciones de las fiestas.



Durante una rueda de prensa en la ONCE, la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, ha hecho un balance general de los Sanfermines 2018 señalando varios aspectos como la participación de las personas con discapacidad dentro de las fiestas, donde muchas de ellas no ven cubiertas sus necesidades para poder participar en su totalidad.



También ha considerado necesario que la información "sea más accesible" en lo referente a las aplicaciones móviles y el programa de San Fermín para que sea comprensible para estas personas.



Además ha remarcado la necesidad de que "se reserven espacios específicos en espectáculos como la procesión o el teatro infantil" para que los niños con discapacidad puedan disfrutar en igualdad.



En otros actos multitudinarios como la Cabalgata de Reyes, "ya se han reservado espacios para personas con movilidad reducida, y pensábamos que eso mismo se podía trasladar a los Sanfermines", ha comentado Sanz.



Dentro de la seguridad, la presidenta ha advertido de que "los cambios de trayectos de los autobuses que se realizan durante las fiestas no suelen estar bien señalizados y explicados, lo que puede generar un peligro para estas personas".



En estas fiestas la visibilidad de este colectivo se ha reflejado con la presencia de Motxila 21 tanto en el chupinazo como en la despedida de las fiestas en el "Pobre de mi", pudiendo alcanzar "una visibilidad a nivel mundial" de las personas con discapacidad "para que su integración sea real y efectiva".



También ha agradecido tanto al Ayuntamiento que "nos faciliten los pases para ver el encierro en directo en la Casa Seminario" como a la Casa de la Misericordia por "facilitar entradas para el palco de la Plaza de Toros" para que estas personas puedan disfrutar de las corridas de toros.



Por último, la presidenta ha anunciado que es necesario "poner el foco en la accesibilidad" y que, sobre todo, "las administraciones sean ejemplares tomando medidas más serias en el asunto".



Por otra parte, el secretario de CERMIN y coordinador del grupo de accesibilidad universal, Valentín Fortún, ha incidido en las tareas pendientes sobre accesibilidad y movilidad de estas personas dentro de las fiestas.



"Hay un déficit en cuanto al acceso a la información" ha señalado Fortún, que ha afirmado que las aplicaciones de San Fermín y la denominada "AgreStop/EraStop" para denunciar alguna agresión o violencia sexista no pueden ser utilizadas por las personas con discapacidad por no haber sido concebidas bajo un diseño para todas las personas.



También ha destacado que "la ausencia de contenidos en formatos accesibles y comprensibles (lectura fácil, subtitulado e intérpretes de lengua de signos) han excluido al colectivo de su derecho a la información".



El secretario ha denunciado, además, "la presencia de elementos de hormigón en plena trayectoria de los pasos de cebra" que han puesto en "grave riesgo de lesiones a las personas ciegas totales".



Además, se ha detectado que "los baños públicos habilitados para personas en sillas de ruedas han sido utilizados como almacenes para dispositivos de limpieza", lo que provoca que estas personas deban desplazarse hasta otros baños públicos habilitados para ellas.



Por último, ha incidido en la necesidad de "habilitar más espacios de aparcamientos para discapacitados" en las fiestas, y también que haya "más espacios reservados para que se puedan disfrutar de los espectáculos tradicionales de San Fermín".

Etiquetas San Fermín 2018

