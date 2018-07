La secretaria general del sector de Enseñanza de UGT de Navarra, María José Anaut, ha considerado "una escabechina" el resultado de la primera fase de las pruebas escritas de la oposición a profesorado de FP y ESO.



En su opinión, "el hecho de que haya menos aprobados que plazas disponibles y que en algunos tribunales el número de aprobados ronde el 10% conlleva una necesidad de reflexión y la solicitud de una nueva convocatoria si finalmente no se cubren las plazas".



Para el sindicato, "la opacidad en los criterios de evaluación impide aclarar por qué ha habido tantos suspensos no sólo en Navarra sino en toda España". Y ha advertido de que "todavía pueden quedar incluso más plazas desiertas tras los resultados de la segunda parte de las pruebas que están teniendo lugar estos días".



Según ha expuesto la representante de UGT, "este problema no sólo se ha registrado en la Comunidad foral, sino que está teniendo lugar a nivel estatal", una situación que, a su juicio, "demuestra que es necesario cambiar el sistema de acceso a la función docente".



"En numerosas ocasiones la UGT ha reivindicado un sistema Transitorio de acceso a la función docente inspirado en convocatorias precedentes con resultado satisfactorio, y la Administración ha hecho caso omiso posicionándose en la línea de las políticas del PP, con el establecimiento de pruebas eliminatorias", ha censurado en un comunicado.



Ante esta situación, la representante sindical ha mostrado el "apoyo" de UGT a los opositores, que "con tanto tiempo y esfuerzo han preparado estas oposiciones" y también ha ensalzado su "profesionalidad y su buen hacer, demostrado durante años".



Asimismo, ha expresado la disponibilidad del sindicato para efectuar reclamaciones y ha avanzado que llevará a mesa sectorial "el agravio comparativo que puede suponer para los opositores que deseen presentar estas notas para permanecer en listas de convocatorias posteriores y deban competir con notas calificadas en base a otros criterios futuros".

Selección DN+