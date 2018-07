El Partido Popular de Navarra ha pedido este jueves la dimisión del vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, "por comprometer 2,6 millones de euros de todos los navarros, tanto dinero público como de los inversores que confiaron en el criterio del Gobierno, a cuenta de Davalor".

Asimismo, el PPN ha solicitado también la comparecencia del vicepresidente del Gobierno para que "dé explicaciones sobre sus operaciones con esta empresa, que se ha saldado con un concurso de acreedores".

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha criticado en una nota que "después de una primera inversión que no dio los resultados esperados, el señor Ayerdi ha seguido empeñado en inyectar dinero público a esta empresa, sin ninguna garantía". "Desde el PPN ya advertimos al señor Ayerdi que estaba actuando con una gran irresponsabilidad por invertir dinero de todos en una empresa con una situación tan delicada. Por eso pedimos un informe a Comptos, que también ratificó que Davalor no estaba consiguiendo sus objetivos y que todo apuntaba a que no iba a conseguirlos en el futuro", ha indicado.

Sin embargo, Beltrán ha afirmado que "el señor Ayerdi ignoró deliberadamente nuestras advertencias, poniendo en serio riesgo el dinero de todos los navarros, en definitiva, actuando de forma irregular y con total falta de transparencia".

La dirigente 'popular' ha asegurado que, "tras ver los resultados que han tenido los préstamos del señor Ayerdi, comprobamos que su apuesta personal por esta empresa ha salido muy cara a los navarros". "Pudimos entender que se hiciera una primera inversión para tratar de reflotar la actividad de esta empresa, pero lo que es del todo inadmisible es que, una vez que no se consiguen los números esperados, se ponga en riesgo el dinero de los navarros y de los inversores implicados en el proyecto. Por todo ello, creemos que el vicepresidente no ha estado a la altura y que debe dimitir", ha concluido.

