El Gobierno de Navarra lanza una campaña contra el uso del móvil al volante

El Gobierno de Navarra inicia este viernes una campaña institucional contra las distracciones al volante, destinada principalmente a conductores, pero también a peatones y ciclistas. Su eslogan, 'El móvil siempre puede esperar, tu vida no', pretende hacer reflexionar sobre el peligro que supone leer o escribir un mensaje en el móvil mientras se está conduciendo.

La campaña se difundirá mediante anuncios en prensa, vídeos para redes sociales y cuñas de radio, y su necesidad viene avalada por datos de la Dirección General de Trafico que confirman que las distracciones al volante son la mayor causa de accidentes mortales en el Estado, hasta alcanzar casi un tercio de los siniestros (el 32% en 2017), por delante de la velocidad inadecuada (26%), el alcohol (12%) o las drogas (11%), ha destacado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Si bien hay otras causas para esas distracciones (manejo del navegador, uso de cascos, etc), se intuye que el uso del móvil "es la más habitual, y en especial el uso de WhatsApp y otros servicios de mensajería". Una sospecha que confirman algunos informes, como los elaborados por Axa y 'Ponle Freno', en los que se señala que el 25% de las personas encuestadas reconoce que habla por teléfono sin utilizar el dispositivo de manos libres mientras conduce y un 18% confiesa que responde a los mensajes.

La campaña ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, el director general de Interior, Agustín Gastaminza, y el jefe de la Sección de Tráfico y Seguridad Vial, Eugenio Vila.

El Gobierno de Navarra hará coincidir esta campaña institucional con una de tráfico contra las distracciones, que dará comienzo este lunes y que está enmarcada en el plan anual que lleva a cabo la Estrategia Navarra de Seguridad Vial. Este plan anual puede visualizarse en la nueva web de Seguridad del Gobierno de Navarra en el portal navarra.es.

Según ha informado Eugenio Vila, jefe de sección de Tráfico y Seguridad Vial, "se sospecha que a ese 32% de accidentes atribuibles a las distracciones se le podría sumar además el de aquellos casos en los que la causa no se ha podido determinar con claridad". "Hay salidas de vía o colisiones contra otros vehículos en los que no hay concurrencia de factores, como velocidad, alcohol, baja visibilidad etc., en los que la sospecha es que hubo una distracción, y posiblemente fuera el móvil", ha explicado.

Y, por otra parte, "también se puede intuir el uso del móvil como factor interviniente en sucesos de atropellos o de accidentes que, sin ser causante directo, si produce una distracción que deja sin tiempo de reacción para evitar el fatal desenlace".

El hábito del móvil en la vía pública "alcanza también a peatones abstraídos en conversaciones escritas mientras cruzan un semáforo o un paso de peatones", ha señalado el Ejecutivo foral.

En este sentido, el Gobierno ha destacado que el uso del móvil "genera hasta tres distracciones diferentes: la visual, mientras los ojos leen la pantalla; la cognitiva, porque la mente está ocupada elaborando el mensaje, y la manual, porque los dedos van tecleando y las manos se apartan del volante".

Cabe destacar que en las campañas de distracciones realizadas este año se denunció a 194 personas en abril y a 174 en febrero, por diversas infracciones relacionadas con el control de las distracciones, desde el uso del móvil, manejo del navegador, utilización de cascos, y otros.

Además, el pasado año, más de 3.000 conductores fueron sancionados por uso del móvil en la conducción.

