La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que "las sentencias se acatan y respetan pero se puede disentir". Ha señalado así que el Ejecutivo "respeta" la decisión de la Audiencia Nacional sobre el denominado caso Alsasua, pero "no puede compartirla" por "la desproporción".

La presidenta ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral del PSN sobre la decisión de acudir a la manifestación que rechaza la sentencia dictada a los jóvenes de Alsasua este sábado 16 de junio.

Según ha dicho, "las instituciones estamos concernidas en mostrar nuestra posición cuando consideramos que hay una reacción no ajustada con la realidad". Ha señalado que no es solo el Gobierno de Navarra la institución que ha mostrado su preocupación en el caso, sino "también la Comisión Europea cuando ha dicho que va a estar vigilante".



Ha incidido en la "desproporción" que rodea al 'caso Alsasua' y ha criticado que se pidieran penas a los acusados como delito de terrorismo, que la sentencia "ya deja" claro que no es. "Desproporción también en la sentencia, condenando por delitos ordinarios pero imponiendo máximas agravantes a solicitud de una sola de las partes y tenemos el deber de poner sobre la mesa nuestra diferencia", ha señalado, para indicar que también lo "cuestionan reputados juristas".

Barkos ha insistido en la "desproporción" también "si la comparamos con sentencias recientes en casos similares". "Me he posicionado contra quienes dicen que es pelea de bar, pero en un caso de desorden público claro insistir en que es terrorismo o en penas con agravantes máximas requiere de las instituciones de una protesta", ha dicho, para afirmar que van a "acompañar a una parte importante de la sociedad en la aplicación de la proporcionalidad de la cuestión".



Ha dicho que el Ejecutivo "va a acompañar al Ayuntamiento de Alsasua, a sus compañeros de partido, trabajando por la convivencia". Y la "lamentado" la "desgraciada situación de la familia de una de las jóvenes envuelta" en la agresión; "estamos trabajando y seguiremos trabajando".



La portavoz del PSN, María Chivite, ha indicado que no iba a "hacer una intervención nombrando las penas de los jóvenes de Alsasua" porque "no soy juez, pero tengo claro el respeto a la separación de poderes". "Si la sentencia no gusta hay que recurrirla", ha dicho.



Según ha continuado, "no compartimos la posición del Gobierno de Navarra, que nos representa a todos los navarros" al sumarse a la manifestación. "Usted tendrá una opinión propia, su partido... pero cuestiono lo que haga como Gobierno porque actúan en representación de todos los navarros, y ahí se equivocan" ha dicho, para criticar que "están tomando parte con este apoyo explícito a los jóvenes de Alsasua, están del lado de los agresores".

Ha manifestado que "no fue una simple pelea de bar y usted lo dijo y la violencia se produjo porque eran guardias civiles". "Se pone del lado de los agresores, es verdad que hizo visita fugaz a los agredidos, y ahora una familia de las agredidas se va de Alsasua y "¿desde el Gobierno que van a hacer?", ha señalado.



"Se les llena la boca hablando de los derechos de los agresores, pero otras personas aunque vivan en libertad no viven libremente", ha expuesto Chivite, para afirmar que "esta sociedad necesita convivencia y normalización y ustedes han tomado parte detrás de una pancarta".



Ha censurado finalmente que "cuando se conoció la sentencia se vieron barricadas que cortaron carreteras". "Su papel de fomentar el civismo y la convivencia no lo atiende bien y no han tenido esa vehemencia para acudir a otras manifestaciones, como la de las pensiones", ha reprochado a Barkos, a quien ha acusado de "fomentar la división".

